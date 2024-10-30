Аппарат бизнес-омбудсмена помог подрядчику закрыть контракт в Новосибирске

В аппарат бизнес-омбудсмена Новосибирской области обратился директор ООО «Прометей» Александр Мироненко. Причиной обращения стали неоплаченные работы, выполненные компанией по муниципальному контракту.

Контракт «Прометей» заключил с администрацией Каменского сельсовета Новосибирской области еще в апреле этого года. Мироненко заявил, что компания выполнила работы в полном объеме, после чего направила акты в единую информационную систему.

— Но со стороны администрации пошло необоснованное противодействие приемке работ — мы не получили ни подписанные акты выполненных работ, ни мотивированный отказ от их подписания, от контактов сотрудники уклоняются, на звонки и письма не отвечают, — пояснили предприниматель в письменном обращении.

Отчаявшись получить оплату за проделанную работу, предприниматель решил обратиться в аппарат бизнес-омбудсмена. На письменный запрос уполномоченного по защите прав предпринимателей о причинах допущения просрочки и сроках ее погашения, администрация ответила, что оплата должна пройти не позднее 13 сентября. Но деньги на счет компании так и не поступили.

— В связи с этим уже было принято решение о направлении соответствующего запроса в адрес прокуратуры Новосибирской области, с просьбой дать оценку доводам заявителя и принять меры прокурорского реагирования, — рассказали в пресс-службе уполномоченного.

Только после вмешательства прокуратуры администрация сельсовета оплатила ООО «Прометей» весь объем выполненных работ.

Ранее редакция сообщала о том, что после скоропостижного ухода из жизни бизнес-омбудсмена Николая Мамулата в Новосибирской области объявлен конкурс по выбору уполномоченного по правам предпринимателей.