«Ашан» в очередной раз опроверг информацию об уходе из России

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» назвала слухами информацию об уходе с российского рынка и традиционно отказалась комментировать это сообщение. Об этом сообщили РИА Новости. «Уже несколько лет ходят слухи о продаже «Ашан ретейл Россия» и уходе нашей компании с российского рынка, которые мы неоднократно опровергали. Каждый раз ответ «Ашан» был одинаковым: «Мы не комментируем слухи», — цитирует издание ответ компании.

Вчера федеральные СМИ сообщили, что 25 октября «Ашан» подал в Роспатент заявку на регистрацию нового товарного знака. Под новым логотипом компания планирует продавать в том числе продукты питания, косметику и детские игрушки.

На минувшей неделе французская газета Le Figaro писала, что ритейлер планирует продать сеть магазинов в РФ из-за сложностей, вызванных антироссийскими санкциями.

Французская торговая сеть Auchan работает на российском рынке с 2002 года, у нее насчитывается 230 магазинов в 100 городах России. «Ашаном» владеет семья Мюлье, которая также контролирует «Леруа Мерлен» (сейчас это «Лемана ПРО») и Decathlon (сеть остановила работу в РФ весной 2022 года). С 2023 года «Ашан ритейл Россия» работает автономно от материнской компании. В Новосибирск «Ашан» зашел в 2008 году, а на сегодня здесь работают три магазина бренда.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается.