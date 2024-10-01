Предприниматели ищут кандидатуру на пост новосибирского бизнес-омбудсмена

Реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» ищет кандидата на пост уполномоченного по правам предпринимателей. Соискателям предложено подавать заявления с автобиографией до 6 октября.

— Процедурой предусмотрен учет мнения предпринимательского сообщества, в этой связи Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» в ближайшее время определится с кандидатом, — говорится в сообщении реготделения.

Напомним, должность бизнес-омбудсмена стала вакантна из-за скоропостижной смерти Николая Мамулата, который был избран на эту должность на второй срок весной 2024 года. Буквально за день до этого трагического события его конкурент по конкурсу, выдвинутая «ОПОРОЙ РОССИИ» Наталия Кошелева была назначена бизнес-омбудсменом Приморского края.

Информация о проведении нового конкурса размещена на сайте регионального парламента. В документе уточняется, что предложить свои кандидатуры могут депутатские объединения, отдельные народные избранники и областная общественная палата. Заявки от соискателей принимаются до 31 октября.

На сентябрьской сессии депутаты Заксобрания приняли решение, что до выбора нового бизнес-омбудсмена его полномочия будет исполнять руководитель администрации уполномоченного по правам предпринимателей, чтобы работа института не останавливалась.

— Аппарат работает в прежнем режиме. Принимаем и рассматриваем обращения, консультируем, ходим в суды, анализируем ОРВ. До назначения бизнес омбудсмена функционирование аппарата обеспечивает его руководитель в соответствии с вновь принятым законом, — подтвердили в пресс-службе уполномоченного.

Стоит отметить, что в первом конкурсе на пост бизнес-омбудсмена, который проходил в регионе в 2019 году, участвовала Наталья Пинигина. Однако при голосовании она получила всего три голоса. После этого Пинигина возглавила региональное Бюро по защите прав предпринимателей, Центр антикризисной поддержки предпринимателей «ОПОРЫ РОССИИ» и занималась поддержкой и юридическим сопровождением предпринимателей на уровне региона.