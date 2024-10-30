Сергей Семка может уйти из правительства Новосибирской области

Старожил правительства Новосибирской области заместитель губернатора Сергей Семка, возможно, уходит с должности. Об этом редакции рассказали несколько источников в правительстве. По информации собеседников редакции, Семка работает до 1 ноября. Сам Сергей Семка эту информацию корреспонденту Infopro54 комментировать отказался.

Источники Infopro54 с сожалением говорят о возможном уходе чиновника.

— Профессионал с большой буквы, всегда разруливал самые сложные ситуации. Для правительства это будет серьезной потерей, — единогласно отмечают собеседники Infopro54.

Источники редакции подтвердили информацию о возможном переходе в правительство заммэра Олега Клемешова, отметив, что его кандидатура сейчас активно обсуждается в кулуарах и не исключили, что он может прийти на место Сергея Семки.

Напомним, Сергей Семка работает в правительстве Новосибирской области с 1994 года. Занимал руководящие должности в министерстве промышленности и министерстве ЖКХ. С 2010 года — министр промышленности региона. В 2014 был назначен заместителем губернатора Новосибирской области и работает в этой должности более 10 лет.

Олег Клемешов в органах власти с 2012 года. Вначале был заместителем главы Ленинского района Новосибирска, а потом возглавил район. В 2019 году назначен заместителем, а потом первым заместителем мэра Новосибирска. В декабре 2023 после ухода по собственному желанию Анатолий Локтя исполнял обязанности мэра до назначения на эту должность Максима Кудрявцева. В настоящее время работает первым заместителем мэра.

Ранее редакция сообщала о том, что министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов переходит на работу в администрацию президента.