Apple и IKEA вошли в список претендентов на национализацию в России

59 предприятий, включая McDonald’s, IKEA, Apple, Volkswagen, Microsoft, Toyota и другие, вошли в список компаний, представительства в России которых могут быть национализированы, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение руководителя «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова.

По словам Олега Павлова, список будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса.

— К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции. Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры», — пояснил Олег Павлов.

У власти уже сформировалась единая позиция о том, что иностранный бизнес не может просто так закрыть свои предприятия в России. Павлов напомнил, что ранее о подобных сценариях развития отношений с иностранными партнерами говорил вице-премьер Андрей Белоусов, о возможной национализации заявлял и секретарь «Единой России» Андрей Турчак.