Apple прекратила поддержку карт «Мир» в Apple Pay

Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы «Мир» и начала постепенно убирать из приложения Apple Pay возможность оплаты картой российской платежной системы, сообщает ТАСС со ссылкой на поддержку держателей карты «Мир».

— Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы «Мир». На данный момент уже и добавленные карты они постепенно убирают из приложения Apple Pay, — сказал сотрудник поддержки.

Ранее в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили, что видят существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис Apple Pay. В связи с этим НСПК направила запрос в компанию Apple. При этом в пресс-службе НСПК указывали, что оплата уже загруженными в сервис Apple Pay картами «Мир» проходит без ограничений.

Хотя Apple разрешила использовать карты «Мир» для оплаты подписок на свои сервисы, не всем пользователям удалось привязать к Apple ID свои карты. Компания объяснила это проблемами у банков, подчеркнув, что запрета на использование карт «Мир» с её стороны не было. Apple прекратила продажи в России, продолжая при этом выпускать обновления для своих устройств в стране.