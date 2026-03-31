Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

С 1 апреля в России владельцы iPhone не смогут пополнять свой баланс Apple ID через счет мобильного телефона. Вопрос обсуждался на совещании министра цифрового развития Максута Шадаева с участниками телеком-рынка. Операторов также предупредили, что необходимо, в том числе, препятствовать оплате услуг VPN, отметил РБК, со ссылкой на свои источники в компаниях.

В настоящее время у операторов МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») существует возможность оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая функция доступна через партнеров.

Возможность оплаты услуг Apple ID с мобильного счета стала доступна российским пользователям в период с 2019 по 2020 годы. Они привязывали номер телефона к учетной записи Apple ID, после этого средства автоматически списывались с баланса.

После начала специальной военной операции Apple прекратила свою деятельность в России. В феврале 2022 года функция Apple Pay была отключена для карт банков, попавших под международные санкции. В марте того же года Apple полностью запретила добавлять карты национальной платежной системы «Мир» в Apple Pay и Apple ID, а также деактивировала уже привязанные карты этой системы.

До 2022 года многие пользователи привязывали свои банковские карты к Apple ID. Однако после введения ограничений они предпочли использовать мобильные счета для оплаты. Этот способ также использовался для покупки подписок, игр и внутренних покупок в приложениях из App Store.

Пополнение Apple ID было возможно с помощью подарочных карт, которые продавались до марта 2022 года в крупных ретейлерах и через приложения банков. Сейчас в России не продаются физические карты, но пользователи покупали цифровой код (16-значный) через маркетплейсы и специализированные сервисы. Однако за это взималась комиссия.

