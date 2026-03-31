Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Автор: Артем Рязанов

Операторам также рекомендовали препятствовать оплате VPN-сервисов

С 1 апреля в России владельцы iPhone не смогут пополнять свой баланс Apple ID через счет мобильного телефона. Вопрос обсуждался на совещании министра цифрового развития Максута Шадаева с участниками телеком-рынка. Операторов также предупредили, что необходимо, в том числе, препятствовать оплате услуг VPN, отметил РБК, со ссылкой на свои источники в компаниях.

В настоящее время у операторов МТС и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») существует возможность оплачивать подписки и покупки в экосистеме Apple напрямую с мобильного счета. У «Т2 Мобайл» (бренд T2) и «МегаФона» такая функция доступна через партнеров.

Возможность оплаты услуг Apple ID с мобильного счета стала доступна российским пользователям в период с 2019 по 2020 годы. Они привязывали номер телефона к учетной записи Apple ID, после этого средства автоматически списывались с баланса.

После начала специальной военной операции Apple прекратила свою деятельность в России. В феврале 2022 года функция Apple Pay была отключена для карт банков, попавших под международные санкции. В марте того же года Apple полностью запретила добавлять карты национальной платежной системы «Мир» в Apple Pay и Apple ID, а также деактивировала уже привязанные карты этой системы.

До 2022 года многие пользователи привязывали свои банковские карты к Apple ID. Однако после введения ограничений они предпочли использовать мобильные счета для оплаты. Этот способ также использовался для покупки подписок, игр и внутренних покупок в приложениях из App Store.

Пополнение Apple ID было возможно с помощью подарочных карт, которые продавались до марта 2022 года в крупных ретейлерах и через приложения банков. Сейчас в России не продаются физические карты, но пользователи покупали цифровой код (16-значный) через маркетплейсы и специализированные сервисы. Однако за это взималась комиссия.

Ранее редакция сообщала о том, что yовосибирцы тестируют необычные каналы связи вместо иностранных мессенджеров.

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»
Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

Строительство причалов на Оби затормозилось

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области расширяют сеть внутригородских речных маршрутов по Оби, однако строительство новых причалов пока не ведётся. Администрация Обь-Иртышского бассейна совместно с региональным Минтрансом проработала несколько новых подходов к берегу для удобства дачников и горожан. Все они используют существующую инфраструктуру, рассказал на пресс-конференции первый заместитель руководителя Обь-Иртышского бассейна Константин Жулин.

— Строительство и ремонт причалов — процесс небыстрый, требующий согласований и финансирования. Высадка и посадка пассажиров на существующих линиях будет обеспечена в полном объёме, — отметил Константин Жулин.

Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

В Новосибирске пришла весна, и вместе с лужами, талой водой и оголившимися газонами горожане снова сталкиваются с неприятной сезонной реальностью. В Сибири не растут нежные цветы-подснежники, зато у этого слова давно появилось ироничное городское значение: так новосибирцы называют собачьи экскременты, массово проступающие из-под снега.

Проблема, конечно, существует круглый год. Но именно весной она становится особенно заметной: то, что месяцами скрывалось под снегом, оказывается на виду — на тротуарах, газонах, во дворах и даже рядом с детскими площадками. Речь идет не только о грязном городе, но и о рисках для здоровья людей, животных и окружающей среды.

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Автор: Юлия Данилова

Оператор новосибирского Технопарка — АО «Академпарк» подключается к созданию инновационного жилмассива «СмартСити». Об этом сообщил гендиректор «Академпарка» Дмитрий Верховод.

— Первоначально правительством Новосибирской области в качестве оператора КРТ «СмартСити» было определено «Агентство развития жилищного строительства» (АРЖС). Потом было принято решение разделить этот участок на две части. Строительством жилья, социальной и деловой инфраструктуры будет заниматься АРЖС, а создание научно-производственной зоны будем курировать мы. В марте 2026 года наконец, вышло постановление правительства Новосибирской области о назначении «Академпарка» оператором этой зоны, — сообщил Верховод.

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Автор: Мария Гарифуллина

В России снова обсуждают предложение об изменении рабочего графика граждан. На этот раз — с подачи предпринимателя, основателя промышленной группы «Базовый элемент» Олега Дерипаски. 30 марта в своём Telegram‑канале он написал о целесообразности шестидневной рабочей неделе с ежедневным графиком с 08:00 до 20:00. Это вызвало вал комментариев, преимущественно неодобрительных. Но есть и те, кто разделяет эту идею, — например, академик Геннадий Онищенко.

Infopro54 поговорил с новосибирскими бизнесменами и бюджетниками о том, как они относятся к предложению работать ещё больше. Два основных вывода, которые можно сделать из этих бесед: первый — у многих нагрузка давно уже больше, чем восьмичасовой рабочий день при графике 5/2; второй — призывы работать ещё больше люди не разделяют.

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

В Новосибирске 19 апреля с 11:30 до 18:00 в Экоцентре «Пчела» (ул. Некрасова, 55, вход со двора) состоится экофестиваль, организованный ГК Lime Credit Group, благотворительным фондом «Больше хорошего!» и общественной организацией «Пчела».

Мероприятие направлено на популяризацию экоповестки в Новосибирске, раздельного сбора отходов, экологическое просвещение и развитие сообщества ответственных жителей города.

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на 6,8%. Повышение коснется граждан, у которых нет трудового стажа, людей с инвалидностью и семей, потерявших кормильца. Пенсионеры, которым в марте исполнилось 80 лет, или те, кому установили первую группу инвалидности, начнут получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии — около 19,2 тыс. рублей. В среднем по России социальные пенсии вырастут на 1,1 тысячи рублей. Это повышение затронет 83,5 тысячи жителей Новосибирской области. Все надбавки начислят автоматически, без подачи заявлений. Для новосибирских пенсионеров это означает прибавку к бюджету без лишних визитов в ведомства.

С 1 апреля банки меняют подход к оценке платежеспособности клиентов. В расчет пойдут только те доходы, которые можно подтвердить официальными документами. «Серая» зарплата в конверте или переводы от знакомых на карту больше не помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Для тех, кто получает зарплату официально, процесс, наоборот, упростится — банки смогут запрашивать данные через «Цифровой профиль», избавив заемщика от лишней бюрократии.

Бизнес

Строительство причалов на Оби затормозилось

Власть Город Общество

Весенние «подснежники» по-новосибирски: чем опасны собачьи экскременты на улицах города

Бизнес Власть Общество

Оплату Apple ID на смартфонах отключат российские операторы

Бизнес Власть

«Академпарк» стал оператором лабораторно-производственной зоны «СмартСити»

Бизнес Общество

«Скажите ему, что мы работаем по 15 часов и часто без выходных»: новосибирские бизнесмены и бюджетники оценили слова Дерипаски о шестидневке

Бизнес

Lime Credit Group приглашает жителей Новосибирска на городской экофестиваль

Бизнес Общество

Законы апреля затронут бизнес и повседневную жизнь новосибирцев

Власть

Комфорт на остановках: в Новосибирске продолжается масштабное обновление

Общество

Пятилетнему ребенку с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Бизнес

Новосибирские теплосети отмечают 80-летие

Бизнес

Навигация-2026 на Оби начнется раньше срока

Власть

Своевременно выявить опасные болезни помогло новое оборудование по нацпроекту

Власть

Новосибирские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по информатике

Общество

Парк «Каменка» и набережную на «Чемском берегу» сдадут в 2026 году

Бизнес Власть

Строительство новых объектов новосибирского Технопарка задерживается

Общество

В новосибирском Промышленно-логистическом парке снова сменился руководитель

Бизнес Рынки Финансы

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

Бизнес

Суд открыл процедуру банкротства новосибирского недропользователя

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

