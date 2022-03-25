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Как выбрать шторы для дома

  • 25/03/2022, 15:57
Выбор занавесок для дома – задача не самая простая, ориентироваться исключительно на расцветку неправильно. Шторы должны органично вписаться в интерьерную концепцию.

Назначение и функционал

Первым делом нужно определиться с целью покупки занавесок. Одни используют их в качестве декора, другим важна практическая составляющая.

Большой выбор занавесок представлен в каталоге гипермаркета https://tomdom.ru/catalog/shtory/. На выбор предлагаются шторы на любой вкус для интерьеров в различных стилях. Все занавеси пошиты из устойчивых к износу тканей, презентабельно смотрятся, украшают своим видом помещения.

В гипермаркете штор https://tomdom.ru/ можно подобрать портьеры для любой комнаты, будет то гостиная, спальня или детская.

Рекомендации по выбору

На этапе выбора штор внимание нужно акцентировать на нескольких моментах:

  • цветовой гамме;
  • длине;
  • назначении помещения.

Если шторы будут служить исключительно обрамлением оконного проема, можно приобрести изделия из тонкой материи. Если требуется защита от солнца, сокрытие внутреннего пространства от взоров прохожих, лучше купить непрозрачные шторы, пошитые из плотной ткани.

Не менее важна эстетическая составляющая, портьеры не должны создавать диссонанс с другими интерьерными элементами. Правильно подобранные шторы способствуют созданию уютной обстановки, с их помощью можно зонировать пространство.

Панельные занавески, к примеру, часто применяют для оформления помещений с открытыми планировками.

Определившись с функционалом, можно приступать к выбору конструкции. Шторы необязательно должны быть прямоугольными, существуют и более оригинальные решения. Кому-то нравятся варианты с драпировками, а кому-то обычные. Ассортимент настолько внушительный, что порадует самого требовательного покупателя.

Самые популярные разновидности

Подавляющая часть владельцев недвижимости отдает предпочтение классическим шторам. Производителями предлагаются различные варианты крепления: кольца, петли, люверсы. Сами полотна могут иметь не только традиционную прямоугольную конфигурацию, но и асимметричную. Модели на кольцах называются занавесками, их прикрепляют к карнизу пластиковыми либо деревянными колечками, зажимами (если речь идет о многослойном оформлении), крючками. Крепежными элементами также могут служить петли.

Шторы на люверсах интегрируются в карниз, модно и презентабельно смотрятся.

Не менее популярны австрийские занавески. Их отличительная особенность заключается в наличии внутренних веревок, предназначенных для сборки полотна. В результате натяжения штора поднимается, образуя фестоны с фалдами. Выглядят такие занавеси очень необычно. Австрийские занавески хорошо вписываются в интерьеры, выдержанные в классической и этно стилистике. Их также можно использовать в помещениях с современным убранством. Зачастую такие портьеры дополняются прозрачной вуалью или ажурным текстилем.

Рулонные шторы смотаны в рулон, из которого выдвигаются по мере необходимости закрытия оконного проема. Их открывание допустимо лишь в одном направлении. Они плотно примыкают к стеклу, почти лишены просвета. Рулонные шторы обычно покупают для офисов, но это решение подходит и для жилых интерьеров. Допустима их комбинация с классическими занавесками.

Еще одна популярная разновидность – плиссе. Речь идет о гофрированных занавесках, внешний вид которых делает их отдаленно похожими на жалюзи. Такие шторы открываются в двух направлениях, закрытой может оставаться исключительно срединная часть. Одно из преимуществ плиссе заключается в возможности ручной и автоматической регулировки.

Римские шторы напоминают гофрированные, но состоят из нескольких больших секций. Производителями предлагаются однослойные и многослойные модели. Их конструкция предусматривает наличие жестких реек с тыльной стороны, поддерживающих ровную форму. Для изготовления римских штор применяют не растягивающийся материал, нередко они предусматривают наличие утяжелителей в нижней части.

В отдельную категорию выделяют нитяные шторы, которые чаще всего служат украшением дверных проемов. Это специфичная разновидность занавесей, насчитывающая несколько мелких элементов.

Эффектно смотрятся шторы с ламбрекеном, для украшения часто используются декоративные кисточки. Подхваты могут быть симметричными и асимметричными.

Уникальное оформление окон можно создать при помощи японских панелей. Они отлично вписываются в современные дизайнерские направления и этно-стиль.

Выбирайте шторы для дома в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Повышайте с их помощью комфортабельность интерьеров, делайте помещения более уютными.

Фото с сайта ТомДом.

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Теги : дом и уют


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