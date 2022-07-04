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Аптечные продажи косметики в России в рублях выросли на 36%

  • 04/07/2022, 15:11
новости России
БАДов на 35%, лекарственных препаратов почти на 34%.

По данным DSM Group, за 25 неделю 2022 года объем продаж лекарственных препаратов в упаковках вырос на 3,4% в упаковках и на 4,4% в рублях по сравнению с 24 неделей. У БАД рост на 6,5% в упаковках и на 6,9% рублях. Аптечные продажи косметики увеличились на 11,7% в упаковках и 10,6% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики увеличилась на 13,7% в упаковках и на 9,5% в рублях.

Если сравнивать динамику рынка год к году, то объем продаж лекарственных препаратов в упаковках упал на 8,3%, а в рублях вырос на 9,4% в рублях. Аналогичная ситуация наблюдается по другим сегментам рынка, которые мониторит DSM Group. У БАД падение на 18,8% в упаковках и рост на 3,1% рублях. Аптечные продажи косметики упали на 7% в упаковках и выросли на 27,5% в рублях. Реализация прочей парафармацевтики показала падение на 5,4% в упаковках и рост 18,6% в рублях.

В целом за 25 недель 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года продажи лекарственных препаратов в упаковках выросли на 8,9% в (2,290 млрд упак.) и на 33,7% (705 млрд руб.) в рублях. Показатели БАД выросли: 9,8% в упаковках (158 млн упак.) и 35% в рублях (49,3 млрд руб.). У косметики наблюдается рост продаж в упаковках 6% и в рублях 35,9%: 72,8 млн упак. и 25,6 млрд руб. Продажи парафармацевтики упали на 5% в упаковках (234 млн упак.) и выросли на 28,4% в рублях (64,3 млрд руб.).

Маркетинговое агентство DSM Group осуществляет мониторинг работы ключевых сегментов фармацевтического рынка России. Выборка — более 35 500 аптечных учреждений.

 

Ранее редакция сообщала, что таможенники задержали в Толмачево большую партию таблеток. 

Фото pixabay — gefrorene_wand

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : медицина лекарства


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