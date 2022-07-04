Экс-зампрокурора Новосибирской области задержали в Москве

Бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок задержана в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

— Информация подтверждается, [Кузьменок] задержана в Москве, — сказал собеседник агентства.

В июне источник ТАСС сообщал, что женщина была объявлена в розыск по делу по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки группой лиц в особо крупном размере»), ей заочно было предъявлено обвинение.

В отношении подозреваемой в качестве меры пресечения был избран арест заочно сроком на два месяца с момента экстрадиции либо с момента задержания на территории России.

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году присвоил первому заместителю прокурора Новосибирской области Любови Кузьменок чин государственного советника юстиции 3-го класса (соответствует званию генерал-майора — прим. ТАСС). Кузьменок тогда стала второй женщиной-генералом в Новосибирской области.

Напомним, что новосибирские прокуроры (и не только) периодически становятся фигурантами уголовных дел. В частности, в конце апреля суд поставил точку в деле о незаконном проживании в служебном жилье экс-прокурора области Владимира Фалилеева. Он проходит подозреваемым по уголовному делу о коррупции вместе со своим теперь уже бывшим заместителем Андреем Турбиным. В настоящее время идут судебные разбирательства в отношении еще одной прокурорской плеяды, включающей экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца, которому инкриминируют превышение полномочий и противодействие следствию. В январе стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя областного управления службы судебных приставов Елены Кирилловой, подозреваемой во взяточничестве.