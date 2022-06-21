Таможенники задержали в Толмачево большую партию таблеток

Сотрудники Новосибирской таможни в аэропорту Толмачёво изъяли у пассажира, прилетевшего из Республики Корея, более трех тысяч таблеток при попытке ввоза без разрешительных документов и декларирования.

— При прохождении таможенного контроля владелец лекарственных препаратов, гражданин Киргизии, проследовал в «зеленый коридор», тем самым заявив об отсутствии подлежащих декларированию товаров. Однако таможенники с привлечением служебной собаки обнаружили в ручной клади мужчины партию таблеток. При этом необходимые для перемещения лекарственных средств через таможенную границу ЕАЭС разрешительные документы у мужчины отсутствовали, — сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

Установлено, что выявленные таблетки были ввезены пассажиром не для личного пользования. В отношении мужчины таможенники возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

За 5 месяцев 2022 года сотрудники Новосибирской таможни в ходе таможенного контроля багажа и ручной клади пассажиров аэропорта Толмачёво выявили 365 правонарушений. Почти половина из них (187) связана с недекларированием товаров, подлежащих таможенному декларированию, преимущественно насвая. Кроме того, 152 нарушения выявлены при несоблюдении авиапассажирами установленных запретов и ограничений, в основном при ввозе без фитосанитарных сертификатов посадочного материала и семян, а также кораллов и холодного оружия без соответствующих разрешений. За отчетный период выявлено 17 фактов незаконного перемещения физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские таможенники пресекли вывоз за границу царских банкнот.