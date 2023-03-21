Фишки ЖК «Первый на Есенина», который растет на «Золотой Ниве»

В этом году ГК «Первый строительный фонд» сдает первую очередь и приступила к строительству второго дома жилого комплекса «Первый на Есенина», который расположен в одном из самых благоприятных для проживания районов Новосибирска — Дзержинском, на улице Есенина.

Жилой комплекс состоит из двух 17-этажных домов. Его локация максимально удобна как для водителей с личным автомобилем, так и новосибирцев, предпочитающих общественный транспорт. В шаговой доступности от ЖК находятся автобусные остановки «Национальная» и «Есенина», недалеко — станция метро «Золотая Нива». Отсюда можно легко добраться в любую точку города — это одна из лучших транспортных развязок города.

По версии портала «Наш.дом.РФ», «Первый на Есенина» имеет индекс доступности 10/10. Буквально в нескольких минутах от жилого комплекса находятся все важные для жителя современного города объекты социальной бытовой инфраструктуры: школы, детские сады, поликлиника, супермаркеты, фитнес-центры, детский развлекательный комплекс «Зона гравитации», библиотека, кинотеатр «Горизонт» и т.д.

Далеко не каждый жилой комплекс в Новосибирске может похвастаться собственным парком, а в «Первом на Есенина» вход в городской парк «Каменка», обустройство которого началось в апреле 2022 года, расположен буквально у самого порога — и это не преувеличение. Работы по благоустройству парка идут и сегодня. В будущем парк обещает стать идеальным местом для активного и спокойного отдыха всей семьей.

Главный принцип концепции жилого комплекса — комфорт и эргономика пространства. Так, интерьеры холлов ЖК «Первый на Есенина» выполнены в современном экостиле с применением качественных, экологичных и безопасных отделочных материалов. А продуманные планировки интерьеров МОП и разумное распределение полезных метров квартирувеличивают жилую площадь и обеспечивают использование каждого метра жилья по назначению.

Согласно проекту в домах жилого комплекса на каждом этаже расположены 10 квартир. Покупателям на выбор представлены двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 40 до 98 кв.м, с высотой потолков 2,7 м. Отделка помещений по проекту white box.

Есть в «Первом на Есенина» и уникальные предложения! Например, любители максимального комфорта смогут оценить квартиры с окном в ванной комнате.

Квартиры с террасами. Это редкая опция для Сибири и дает возможность насладиться теплыми вечерами и солнечными днями в полной мере. Здесь можно обустроить рабочую зону, детскую игровую, заниматься творчеством или принимать солнечные ванны и просто отдыхать после рабочего дня.

Комфортное жилье — это не просто квадратные метры, а продуманное, удобство и комфорт везде, в том числе во дворе. Поэтому в жилом комплексе, помимо стильных интерьеров холлов и функциональных квартир, предусмотрено создание закрытой безопасной территории в формате «двор без машин». Проектом продумано разнообразное, современное и безопасное благоустройство с установкой сертифицированного игрового и спортивного оборудования. Дети и взрослые смогут проводить больше времени во дворах, чувствуя себя в безопасности и комфорте. Кроме того, во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.

Жилой комплекс «Первый на Есенина» — привлекательный проект как для тех, кто хочет быстро вложить свои деньги с целью инвестиций, так и для желающих уже в этом году улучшить качество своей жизни, сделав выбор в пользу проекта.

Сроки сдачи проекта:

1 очередь – 4 квартал 2023 года!

2 очередь — 3 квартал 2024 года.

Вопросы по проекту и запись на экскурсии по т. 309-23-09.

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