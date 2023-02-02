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Банкир Игорь Ким хочет купить российскую структуру автоконцерна Volkswagen

  • 02/02/2023, 17:52
Банкир Игорь Ким хочет купить российскую структуру автоконцерна Volkswagen
Ходатайство о приобретении 100% долей поступило в ФАС России.

Новосибирское АО «ЦК» подало в федеральную антимонопольную службу заявку на приобретение доли (100%) в уставном капитале московского ООО «ФВФУ РУС» (Фольксваген Груп Рус). ФАС рассмотрит заявление в течение тридцати дней.

— В рамках рассмотрения указанного ходатайства заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки, иного действия, — говорится в сообщении ФАС.

Напомним, немецкий концерн Volkswagen в марте 2022 года приостановил производство на российских заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. В октябре сообщалось, что автоконцерн рассматривает разные сценарии видения бизнеса в России, в том числе продажу своего дочернего предприятия «Фольксваген Груп Рус».

«АО «ЦК» зарегистрирована 23 января 2003 года в Новосибирске. Основным видом деятельности компании является деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки. Компанию возглавляет генеральный директор ООО «ДНК» Сергей Ким. За 2021 год прибыль компании составила 1833 тыс. руб. По данным Rusprofile, АО «ЦК» находится под управлением новосибирского ООО «ДНК», 100% акций которой с 2015 года принадлежат известному новосибирскому банкиру Игорю Киму. Игорь Ким — член совета директоров и совладелец Экспобанка (ему принадлежит 76,39% акций), также он владеет несколькими компаниями группы «Астон».

Компания «Фольксваген финансовые услуги РУС» принадлежит Volkswagen Financial Services AG (99,99% акций) и отвечает за финансы, лизинг и страхование. Основным видом деятельности компании являются услуги по финансированию под уступку денежных требований. Уставной капитал компании составляет 20 млн рублей. (2 тысячи руб. уставного капитала или 0,010% доли компании принадлежит Volkswagen Finance Overseas B.V, Нидерланды). Чистая прибыль компании за 2021 год составила 778,3 млн рублей, выручка от продаж — почти 1,9 млрд рублей, доходы — более 2 млрд рублей.

 

Ранее редакция рассказывала о том, что Игорь Ким подавал иски в суд к видеохостингу YouTube и компании Google. 

Фото: pixabay.com, автор — geralt

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Игорь Ким автоконцерн Volkswagen


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