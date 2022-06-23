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Sitronics Group привезла в Новосибирск ультрабыструю зарядную станцию для электромобилей

  • 23/06/2022, 18:59
новости Новосибирска
А также предложила использовать беспилотные дроны для контроля за изменениями транспортной и дорожной инфраструктуры, экологией.

В рамках Транспортного форума Sitronics Group продемонстрировала свои разработки в сфере создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС), обеспечения электрозарядной инфраструктуры электромобилей, а также для мониторинга дорожных и транспортных объектов.

«Ситрониксу» простили срыв внедрения интеллектуальных систем в Новосибирске

«Ситрониксу» простили срыв внедрения интеллектуальных систем в Новосибирске

— ИТС состоит из множества модулей, начиная от прогнозирования и планирования до управления транспортными потоками, светофорами, пешеходными переходами и остановками, вплоть до беспилотного транспорта. У нашей компании есть опыт и в проектировании, и во внедрении таких систем в регионах страны. По статистике благодаря работе ИТС значительно улучшается транспортная обстановка — на 15% увеличивается пропускная способность дорог, на 17% средняя скорость движения автомобиля, сокращаются задержки транспорта и количество аварий, — рассказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Еще одним направлением деятельности компании, способствующем оздоровлению экологии города за счет снижения выхлопных газов, является создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Компания строит сеть зарядных станций как для легкового, так и для крупного пассажирского электротранспорта по всей стране, а также разрабатывает приложение для водителей и ПО для управления оборудованием. Зарядные станции оператора работают в Москве, Нижнем Новгороде, Сочи и Ульяновске.

На форуме представлена ультрабыстрая зарядная станция для легковых электромобилей. Такие станции востребованы для размещения на городской территории или на территории коммерческих объектов: торговых и бизнес-центров, отелей.

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

«Ситроникс» готов инвестировать в умный Новосибирск

Для решения таких задач, как контроль за изменениями транспортной и дорожной инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства, экологией в городах Sitronics Group предлагает применять дронопорты.  Это автоматизированные станции взлета и посадки беспилотных дронов — одно из самых современных решений для мониторинга городской среды, которое работает в режиме 24/7.

Их внедрение служит повышению эффективности управления дорожным хозяйством, транспортом, безопасности граждан. В процессе мониторинга с помощью дронов также применяются технологии видеоаналитики. С помощью решения предоставляется объективная информация, которую можно использовать для принятия управленческих решений.

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

 

Ранее редакция сообщала, что «Интекко» предлагает оцифровать парки Новосибирска. 

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Рубрики : Бизнес Технологии Город

Регионы: Новосибирск

Теги : технологии дороги


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