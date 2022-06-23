Sitronics Group привезла в Новосибирск ультрабыструю зарядную станцию для электромобилей

В рамках Транспортного форума Sitronics Group продемонстрировала свои разработки в сфере создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС), обеспечения электрозарядной инфраструктуры электромобилей, а также для мониторинга дорожных и транспортных объектов.

Еще одним направлением деятельности компании, способствующем оздоровлению экологии города за счет снижения выхлопных газов, является создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Компания строит сеть зарядных станций как для легкового, так и для крупного пассажирского электротранспорта по всей стране, а также разрабатывает приложение для водителей и ПО для управления оборудованием. Зарядные станции оператора работают в Москве, Нижнем Новгороде, Сочи и Ульяновске.

На форуме представлена ультрабыстрая зарядная станция для легковых электромобилей. Такие станции востребованы для размещения на городской территории или на территории коммерческих объектов: торговых и бизнес-центров, отелей.

Для решения таких задач, как контроль за изменениями транспортной и дорожной инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства, экологией в городах Sitronics Group предлагает применять дронопорты. Это автоматизированные станции взлета и посадки беспилотных дронов — одно из самых современных решений для мониторинга городской среды, которое работает в режиме 24/7.

Их внедрение служит повышению эффективности управления дорожным хозяйством, транспортом, безопасности граждан. В процессе мониторинга с помощью дронов также применяются технологии видеоаналитики. С помощью решения предоставляется объективная информация, которую можно использовать для принятия управленческих решений.

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») — многопрофильная российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для умного города, безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит ИТ-оборудование под собственной маркой, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение.

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