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Аренда дачи у водоема под Новосибирском стартует от 100 тысяч рублей в месяц

  • 21/05/2025, 13:00

Аренда дачи у водоема под Новосибирском стартует от 100 тысяч рублей в месяц
Более дешевое предложение можно найти в отдаленных районах

Дача для русского человека является фактически синонимом слову лето. Отдых в собственном гамаке, или на родных грядках — это лучший релакс для жителей шумных и пыльных мегаполисов. И, чем ближе лето, тем активнее новосибирцы начинают подбирать варианты загородного отдыха. Так, уже с середины апреля в городские агентства недвижимости традиционно стали поступать запросы от желающих снять дачу в аренду на все три месяца, с июня по сентябрь. Об этом Infopro54 рассказала эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Ирина Вонарха.

—  Основное требование — наличие поблизости водоёма: Обское водохранилище, река, озеро. Еще люди просят добротный ухоженный дом, баню и зеленый газон. Так, на прошлой неделе к нам обратился мужчина и сказал, что хочет арендовать дачу и готов платить за нее 50 000 рублей в месяц. За эти деньги он планировал получить кирпичный добротный дом, баню, зеленый газон — все это на берегу водоема и недалеко от города. Но с такими требованиями аренда в месяц будет в два раза дороже. На данный момент из недорогих вариантов под сдачу есть домик в Плотниково за 25 000 рублей в месяц. Но там рядом нет водоема, на участке нет бани и сам домик довольно простенький, — поделилась эксперт.

Традиционно в Новосибирске очень высокий спрос на аренду дач и домов. При этом предложений на рынке очень мало, а цены на такие объекты довольно высокие. Ирина Вонарха объяснила, почему происходит такой перекос.

— Во-первых, снять коттедж в Новосибирске на сутки будет стоить в среднем 25-30 тысяч рублей. Поэтому нужно понимать, что за 25 тысяч рублей в месяц хорошая дача сдаваться не будет. Во-вторых, люди покупают дачи не для сдачи в аренду, а для того, чтобы самим проводить там все летние дни. А в-третьих, горожане просто боятся передавать собственные домики незнакомым людям, пусть даже за деньги. Ведь арендаторы могут элементарно сжечь деревянный домик, нечаянно или по безалаберности, — уточнила эксперт.

В качестве примера Ирина Вонарха рассказала, как недавно в поселке Северный сгорел домик, который хозяева как раз сдавали в аренду на лето.

— Арендаторы отмечали какой-то праздник, приехали гости, все выпили, развели костер и всё — дачи нет. Можно, конечно, застраховать, но стоимость страховки настолько большая, что прибыли от аренды не остается, — говорит она.

Поэтому в арендную базу агентств в основном попадают дачи, расположенные очень далеко от городской черты. Чаще всего такие лоты выкладывают пожилые люди, которым в силу возрасту становится тяжело туда добираться. В данном случае сдача домика в аренду становится для них единственным способом защитить свое имущество от мародерства.

Таким образом, за 25-50 тысяч рублей в месяц можно снять дачу в удаленных от города локациях. И это будет далеко не дворец, а небольшой простой домик, возможно на территории будет маленькая банька, плюс огород 4-5 соток.

За 50-100 тысяч рублей в месяц вполне реально найти дачу рядом с водоемом. Как правило, на участке будет и добротная баня, а еще хороший крепкий домик, но далеко не коттедж.

За арендную плату выше 100 тысяч рублей в месяц можно найти коттедж на берегу, с газоном и баней.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске медианная ставка долгосрочной аренды находится на уровне 35 000 руб. За длинные майские выходные стоимость не изменилась. При этом с начала года съемное жилье в городе стало дешевле на 2,9%. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : стоимость аренды дачи


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