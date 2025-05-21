В Новосибирске осудили совладельца ПТК-30 Антона Коновалова

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор совладельцу строительного холдинга ПТК-30, Антону Коновалову. Компания, которой он управлял вместе с отцом Владимиром Коноваловым, обманула сотни дольщиков, лишив их квартир и денег. Долги застройщика оцениваются в миллиарды рублей.

Напомним, Коноваловы оказались под следствием за махинации с деньгами дольщиков в 2018 году . Аффилированные с ПТК-30 компании прекратили строительство в Заельцовском, Октябрьском и Ленинском районах, оставив людей без жилья. В результате возбудили несколько уголовных дел. Ущерб оценивался от 700 миллионов до 1,4 миллиарда рублей. Антон Коновалов стал фигурантом одного из дел.

Центральный районный суд вынес приговор Коновалову. Его признали виновным и назначили три года лишения свободы условно. Также суд постановил выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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