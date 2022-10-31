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Аренда квартир в Новосибирске подешевела после объявления частичной мобилизации

  • 31/10/2022, 13:18
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Аренда квартир в Новосибирске подешевела после объявления частичной мобилизации
Месячная аренда однокомнатных квартир снизилась на 1,8%, до 21,6 тыс. рублей, двухкомнатных — на 3,8%, до 30,6 тыс. рублей.

В этом году сезонный спад на рынке недвижимости совпал с объявленной президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизацией, что стало причиной заметного падения цен на долгосрочную аренду квартир в крупнейших городах страны на 3-4%, при этом, по данным экспертов, в ближайшем будущем отрицательная динамика может сохранится. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные сервисов из отрасли.

Так, согласно приведенным данным сервиса «ЦИАН.Аналитика», в 16 городах-миллионниках за месяц однокомнатные квартиры упали в цене на 3%, до 21,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатные — на 4%, до 33,2 тыс. рублей. «Этажи» подсчитали, что средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках составляет 21,75 тыс. рублей, двухкомнатных — 26,6 тыс, и оба показателя упали на 0,5% за последний месяц.

В частности, динамика средних ставок аренды однокомнатных квартир в Новосибирске снизилась на 1,8% — с 22 тыс. рублей до 21,6 тыс. рублей, двухкомнатных — на 3,8% (с 31,8 тыс. рублей до 30,6 тыс. рублей).

За месяц с момента объявления частичной мобилизации на рынки городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей вывели около 38 тыс. новых объявлений. Месяцем ранее их было меньше — около 23 тыс. за 30 дней. То есть активность собственников возросла на 66%.

В Новосибирске при этом количество новых объявлений на рынке долгосрочной аренды за месяц увеличилось на 28% (+316 новых лотов) и составило в общей сложности 1430 лотов.

В целом на рынке недвижимости после повышенного спроса на аренду в начале осени наблюдается общее увеличение объема предложений. Сейчас вниманию арендаторов предлагается в 1,5 раза больше вариантов для аренды, чем месяц назад, до начала частичной мобилизации.

 

Ранее редакция рассказывала о том, как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости.

Фото: pexels.com — RODNAE Productions

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Рубрики : Общество Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация стоимость аренда недвижимости


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