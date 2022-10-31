Руководителю новосибирской турфирмы продлили срок под стражей

По ходатайству следственных органов до 5 января 2023 года продлён срок содержания под стражей руководителя новосибирской туристической компании ООО «Экстрим Тайм» Андрея Степанова. Об этом сообщают в следственном управлении СК РФ по Камчатскому краю, куда подозреваемый в ходе следствия был этапирован из Новосибирска. 7 сентября он был арестован решением Кировского районного судом и помещен под стражу на два месяца. В ходе заседания суда подозреваемый свою вину не признал. Напомним, что, по версии следствия, компания «Экстрим Тайм» виновна в гибели девяти туристов, участвовавших в восхождении на Ключевскую сопку. Сейчас в отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— При спуске 3 сентября по скалистой части сопки на высотке около 4400 метров 8 туристов и 1 гид сорвались и упали вниз, где 5 человек получили телесные повреждения не совместимые с жизнью, — напоминают камчатские следователи историю дела. — Остававшиеся на высоте 4 человека впоследствии скончались в течении 3-х суток. Установлено, что организацией, оказавшей небезопасные туристические услуги, является ООО «Экстрим Тайм», зарегистрированная в городе Новосибирске. При этом следствием в ходе изучения документации ООО «Экстрим Тайм» достоверно установлено отсутствие договоров с гидами, осуществляющими услуги по восхождению на Ключевскую сопку.

Как ранее сообщалось, тела погибших туристов, были эвакуированы с вулкана и доставлены в Петропавловск-Камчатский для проведения судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время на имущество подозреваемого наложен арест в целях обеспечения исковых требований потерпевших.

По информации СК РФ по Камчатскому краю, в восхождении на сопку, начавшемся 30 августа, участвовала группа туристов из 10 регионов России в сопровождении двух гидов.

Ранее редакция со ссылкой на эксперта сообщала об особенностях и рисках самостоятельных путешествий.