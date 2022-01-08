Аренда Шевроле Тахо в Дубае — для Вас полноразмерный американский внедорожник

Американцы знают толк в больших машинах, способных преодолевать тысячи километров, ездить по пересеченной местности и гнать на большой скорости по автострадам. Внедорожник Шевроле Тахо от General Motors (США) собран на агрегатах пикапов и выпускается с 1992 года. Этот автомобиль прекрасно зарекомендовал себя в разных климатических зонах и на любых дорожных покрытиях, не подведет он и в жарком Дубае.

Chevrolet Tahoe 2021 — рамный внедорожник четвертого поколения

Шевроле Тахо — мощный семиместный автомобиль с повышенной проходимостью. Это крайне вместительная машина с просторным салоном, в котором удобно не только водителю, но и пассажирам, в том числе второго и третьего ряда. Аренда Шевроле заинтересует автолюбителей, выбирающих мощные и вместительные машины, которые при необходимости пройдут по любому бездорожью.

Особенности модели 2021 года:

Установлен мощный двигатель V8 объемом 5,3 л и мощностью 343 лошадиных сил, работающий в паре с десятиступенчатой коробкой передач. Благодаря адаптивной пневматической подвеске, автомобиль уверенно чувствует себя на любых дорогах, сохраняя безупречную плавность хода и безупречную управляемость.

Базовым элементом служит рамное шасси, руль получил электроусилитель, а адаптивная подвеска третьего поколения существенно улучшила устойчивость задней колеи и повысила управляемость.

В дизайне обновленной версии практичность гармонично сочетается с динамикой и презентабельностью, дополненной определенной долей брутальности. Здесь высокий бампер, С-образные плафоны ходовых огней, широкие боковые рельефы и практически ровный капот.

Салон отделан натуральной кожей, качественным декоративно-облицовочным пластиком, вставками из древесины и полированного металла. Здесь продвинутый приборный щиток со множеством аналоговых индикаторов и цифровым компьютерным монитором.

Семиместный салон оснащен удобными креслами с поперечно-поясничной поддержкой. Все сиденья раздельные, оснащены системами вентиляции и подогрева, в подголовниках — 8-дюймовые мониторы.

Плюсы аренды Шевроле

Chevrolet Tahoe 2021 — универсальный внедорожник, рассчитанный на разные возрастные категории, и ориентированный на материально состоятельный контингент. День аренды такого автомобиля стоит более 100 долларов. Такая машина обеспечивает высокий уровень комфорта, скоростную езду, надёжное и безопасное движение.

Преимущества аренды Chevrolet в Дубае:

продвинутый комплекс систем безопасности;

вместительный салон;

способен развивать скорость до 172 км/ч;

быстрый разгон — 100 км/ч за 9,1 с;

расход топлива (бензина) — от 9,9 до 10,6 л на 100 км (в зависимости от стиля езды).

Аренда Шевроле в Дубае — решение, которое решит любые транспортные проблемы. Помимо Тахо, бренд предлагает и другие престижные модели. В Дубае, помимо Tahoe, можно взять в аренду Suburban, Camaro convertible и другие машины Дженерал Моторс.