Эксперт объяснил большое количество машин с иностранными номерами в Новосибирске

В Новосибирске в 2025 году заметно увеличилось количество автомобилей с регистрационными номерами Армении, Казахстана, Азербайджана и других стран. Это объясняется не наплывом гостей, а экономическими схемами, которые позволяют владельцам машин избегать дополнительных расходов и контроля.

По оценкам экспертов, большинство автомобилей с иностранными номерами куплены жителями Новосибирской области по схеме временного ввоза. Оформленные по такой схеме машины, не регистрируются в России и могут находиться в стране в течение одного года.

—Действительно автомобили, купленные за границей могут здесь передвигаться, но с ограничением по времени. По истечении отведенного срока владелец должен либо сменить регистрационные знаки на российские, либо выехать в другую страну , а потом въехать снова, таким образом обнулив льготный период. Если автомобиль официально ввозится, то за него платиться пошлина. Те, кто ездит на иностранных номерах, ее не платят. Поэтому находятся те, кто решает таким образом сэкономить. С одной стороны вроде как нельзя гражданину России управлять таким автомобилем, а с другой стороны прямого запрета нет. И поэтому наши граждане активно схемой пользуются. Еще один момент — эти автомобили не подконтрольны камерам фото- и видеофиксации нарушений ПДД, то есть их не штрафуют, — сообщил Infopro54 руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России (ФАР)Вячеслав Ашурков.

Аналогичная практика распространена и в других регионах, например, в европейской части России многие ездят на автомобилях с белорусскими номерами. При этом эксперты отмечают, что не всегда можно определить подлинность иностранных регистрационных знаков.

Ранее редакция сообщала, об увеличении утильсбора и о подорожании полиса ОСАГО в Новосибирской области.