АКПП остается популярной в Новосибирске, несмотря на доминирование «роботов»

Специалисты Авито Авто изучили предложения новых автомобилей с автоматической трансмиссией и предпочтения пользователей в Новосибирской области в 2025 году. Выяснилось, что почти четверть размещенных объявлений приходится на автомобили, оснащенные АКПП.

В текущем году доля новых машин с автоматической коробкой передач в общем объеме предложений составила 23,3%. Наибольшее количество объявлений среди них приходится на марку Geely (15,5%). На втором месте оказалась Tank с долей 15,1%. Самыми популярными моделями стали Tank 300 (7,3%), Geely Monjaro (6,3%) и Tank 500 (3,9%).

При этом пользовательский интерес был наиболее высок к автомобилям Tank (13,9% от общего числа запросов) и Geely (3,9%). Наибольшим спросом пользовались модели Tank 500 (3,9%), Tank 300 (3,7%) и Geely Monjaro (1,4%).

Артем Хомутинников, руководитель отдела продаж новых автомобилей Авито, отметил, что в настоящее время на российском рынке доминируют роботизированные коробки передач, что связано с их широким распространением среди китайских производителей. В 2025 году на них приходится почти половина всех новых автомобилей (48,4%). Однако АКПП, по его словам, по-прежнему пользуются значительным доверием у покупателей: спрос на авто с «автоматом» на 75% превышает спрос на модели с РКПП. Это, главным образом, связано с более длительным присутствием «автомата» на рынке по сравнению с роботизированными коробками и вариаторами. При выборе автомобиля важно учитывать не только тип трансмиссии, но и другие характеристики, от мощности двигателя до комплектации и дополнительных функций, поскольку они в совокупности влияют на опыт эксплуатации.