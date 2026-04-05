Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».
Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.
Средняя цена приобретенного автомобиля тоже немного подросла — на 4%, до 921 тысячи рублей. При этом почти 70% сделок пришлось на машины дешевле миллиона, а еще 17% — на ценовой диапазон от 1 до 1,5 миллиона рублей.
Если смотреть по моделям, то заметнее всего прибавили Honda Freed (+82%), Mazda CX-5 (+57%) и Honda Stepwgn (+51%). Также в плюсе Volkswagen Polo, Toyota Premio, Toyota Raum, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser Prado — у всех рост от 39 до 46%.
Особенно динамично растет спрос на китайские бренды: их выбирали на 52% чаще, чем год назад. Доля китайских авто на вторичном рынке региона уже почти 2,5%, а самыми популярными моделями стали Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и OMODA C5.
Немецкие автомобили покупали на 15% активнее, чаще всего — Mercedes-Benz E и C классов, а также BMW X5 (+31%). Японские машины с пробегом стали популярнее на 9%, причем лучшую динамику показали Honda Fit, Toyota RAV4 и Lexus RX350 (плюс 30–35%).
Европейские и американские бренды выбрали на 8% чаще, чем год назад. В лидерах — Ford Focus, Skoda Octavia и Renault Logan. Корейские автомобили тоже прибавили 8%, а наибольшим спросом пользовались Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Tucson.
Единственное исключение — отечественные автомобили, продажи которых снизились на 12%. Впрочем, и здесь есть исключения: Chevrolet Niva (+27%), Lada Vesta (+46%), Lada Niva Travel (+23%) и Lada Largus (+83%) показали уверенный рост.
