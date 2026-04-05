Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Автор: Оксана Мочалова

Спрос на них вырос на 52%

В первом квартале 2026 года жители Новосибирской области купили на 7% больше подержанных автомобилей, чем годом ранее, сообщают аналитики автомобильного портала «Дром».

Интерес к вторичному рынку вырос по нескольким причинам. Среди них — ограниченная доступность новых иномарок из-за утильсбора, высокие ставки по кредитам и снижение покупательской способности. В итоге объем продаж машин с пробегом практически вернулся к показателям первого квартала 2024 года.

Средняя цена приобретенного автомобиля тоже немного подросла — на 4%, до 921 тысячи рублей. При этом почти 70% сделок пришлось на машины дешевле миллиона, а еще 17% — на ценовой диапазон от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Если смотреть по моделям, то заметнее всего прибавили Honda Freed (+82%), Mazda CX-5 (+57%) и Honda Stepwgn (+51%). Также в плюсе Volkswagen Polo, Toyota Premio, Toyota Raum, Hyundai Santa Fe и Toyota Land Cruiser Prado — у всех рост от 39 до 46%.

Особенно динамично растет спрос на китайские бренды: их выбирали на 52% чаще, чем год назад. Доля китайских авто на вторичном рынке региона уже почти 2,5%, а самыми популярными моделями стали Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max и OMODA C5.

Немецкие автомобили покупали на 15% активнее, чаще всего — Mercedes-Benz E и C классов, а также BMW X5 (+31%). Японские машины с пробегом стали популярнее на 9%, причем лучшую динамику показали Honda Fit, Toyota RAV4 и Lexus RX350 (плюс 30–35%).

Европейские и американские бренды выбрали на 8% чаще, чем год назад. В лидерах — Ford Focus, Skoda Octavia и Renault Logan. Корейские автомобили тоже прибавили 8%, а наибольшим спросом пользовались Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Tucson.

Единственное исключение — отечественные автомобили, продажи которых снизились на 12%. Впрочем, и здесь есть исключения: Chevrolet Niva (+27%), Lada Vesta (+46%), Lada Niva Travel (+23%) и Lada Largus (+83%) показали уверенный рост.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Автор: Оксана Мочалова

В России обсуждается идея ограничить годовые траты граждан на маркетплейсах. Предложение заключается во введении персонального лимита на покупки в интернете.

Как объяснила изданию «Абзац» общественный деятель Екатерина Шульгина, онлайн-площадки сделали шопоголизм массовым явлением. Многие люди ради ненужных вещей берут кредиты и попадают в долговую яму.

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск лидирует среди сибирских городов-миллионников по доступности аренды в центральной части. Разрыв в ставках между ядром города и окраинами здесь составляет всего 27%: однокомнатная квартира в центральных районах Новосибирска стоит 38,9 тыс. рублей в месяц, а за его пределами — 30,7 тыс. рублей. К таким выводам пришли аналитики «Циан».

Для сравнения, в соседнем Омске «наценка за центр» достигает 36% (32,1 тыс. против 23,6 тыс. рублей). В Красноярске разрыв — 30% (36,8 тыс. против 28,2 тыс. рублей).

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Автор: Оксана Мочалова

Власти Новосибирской области предпринимают третью попытку найти подрядчика для строительства газовой котельной в Южном микрорайоне Искитима.

Заказчик — МУП «Дирекция единого заказчика» (МУП «ДЕЗ») — вновь опубликовал тендер на возведение котельной и прокладку тепловых сетей. Проект должен объединить новые мощности с централизованной системой теплоснабжения города, чтобы закрыть потребности жилого фонда в микрорайонах Южный и Подгорный.

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирск преподнес аналитикам сюрприз. В марте 2026 года местные жители взвинтили спрос на контрацептивы так, как не делал больше никто в России. Рост продаж этой категории товаров составил 62% по сравнению с февралем — это абсолютный рекорд среди 28 крупнейших городов страны, которые изучал сервис «Мегаптека».

— При общем росте продаж на 15–20% именно категория «Контрацептивы» показала аномальный всплеск. Ни в одном другом городе, включая Омск, Красноярск или даже Москву, не было такого рывка, — отметили аналитики.

Операторы самокатов не обращались в мэрию Новосибирска за участками для парковок

Автор: Юлия Данилова

Сезон аренды самокатов в Новосибирске уже стартовал. На минувшей неделе свой флот на улицы города вывели три сервиса. При этом, как сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в мэрии города, ни одного обращения о заключении соглашений о сервитутах для размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ) от операторов кикшеринга в муниципалитет в 2026 году не поступало.

Для сравнения, в 2025 году в МБУ «ГЦОДД» ООО «Буш» поступили обращения на 353 места размещения СИМ, от ООО «ЮрентБайк.ру» — на  2392 шт.

