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Арендаторы оплатят долги одного из научно-исследовательских институтов СО РАН в Академгородке

  • 23/11/2021, 16:59
Автор:
Новости Новосибирска
Организация задолжала налоговой 20 млн руб.

По сообщению пресс-службы регионального УФНС, специалисты Долгового центра и судебные приставы проводят рейды для выявления арендаторов одного из научно-исследовательских институтов СО РАН, расположенного на территории Академгородка.

— Установлены факты сдачи в аренду площадей, верифицированы арендаторы, установлены заключенные с ними действующие договоры аренды. С этого момента арендатор будет платить деньги не арендодателю, задолжавшему в казну, а на счет службы судебных приставов, откуда денежные средства распределятся в порядке очередности удовлетворения требований взыскателей по исполнительному производству, — говорится в сообщении.

По словам начальника отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Натальи Шелеховой, налоговые органы используют проектный подход к процедуре принудительного взыскания задолженности в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Эта статья дает возможность обращения взыскания на принадлежащие должнику имущественные права, в том числе право требования по оплате фактически поставленных должником товаров, выполненных работ или оказанных услуг, по найму, аренде, лизингу и т.д.

В региональном УФНС отметили, что внедрение проектного подхода в отношении должников-арендодателей в Новосибирской области позволило обеспечить дополнительное взыскание налоговой задолженности в текущем году более 50 млн руб.

Фото: flickr.com автор: Анастасия Беляева

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Рубрики : Финансы

Регионы: Новосибирск

Теги : УФНС по НСО СО РАН налоговая задолженность долги


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