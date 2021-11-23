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Ипотечников не пугает рост процентной ставки

  • 23/11/2021, 16:50
Автор:
Новости Новосибирска
Спрос на покупку жилья не падает.

Во втором полугодии 2021 года средняя ставка по ипотечному кредиту в Новосибирске, по сравнению с первым полугодием, выросла с 7 до 7,7%. Такие данные были приведены в ходе оперативного совещания в мэрии. При этом, как отмечают в руководстве муниципалитета, это не повлияло на спрос.

При наличии тех же параметров по проценту ипотечного кредитования на текущий момент времени заключены 38 тысяч договоров ипотечных кредитов (125% к показателям 2020 года), сообщают в мэрии. На этот же период 2020 года 30 тысяч кредитов. Мы, соответственно, держим на плаву строительную отрасль, обеспечиваем стабильное строительство без сбоев. Надо сказать, что проценты по ипотечному кредитованию несколько увеличиваются. Пока не наблюдаем особого спада спроса на покупку жилья.

В Новосибирске это связывают с результатом действия ряда государственных мер в период пандемии, в частности с программой льготного кредитования.

В Новосибирске, как и во всей России, принятые государством меры в части ипотечного кредитования серьезно помогли сохранить темпы строительства, сообщают в мэрии. Эти решения дают возможность полноценного финансирования в части реализации квартир застройщиками Новосибирска.

В то же время, как уже сообщалось, противоположные данные по части ипотечной активности как новосибирцев, так и россиян в целом месяцем ранее называли в «Объединенном кредитном бюро». По информации его экспертов, количество жилищных кредитов в регионе на октябрь упало на 25%. Годом ранее новосибирцы взяли на покупку квартир 5,1 тысячи ипотечных займов, в текущем году 3,9 тысячи. В целом по стране, по сравнению с аналогичным кварталом 2020 года (501 тысяча кредитов), выдачи сократились на 13%. Так, в сентябре банки предоставили 149 тысяч ипотечных кредитов на 4% больше, чем в августе (144 тысячи кредитов), но на 23% меньше, чем в сентябре 2020 года (193 тысячи кредитов).

По информации мэрии Новосибирска, по состоянию на 23 ноября 2021 года на территории Новосибирска строительными организациями и физлицами построены и введены в эксплуатацию 1079 объектов капитального строительства общей площадью более 1,5 млн кв. м. Введены в эксплуатацию 1063 жилых объекта общей площадью 1,1 млн кв. м. Количество введенных в эксплуатацию квартир 17 тысяч (+17%). Ввод объектов в эксплуатацию в данном объеме обеспечивал выполнение контрольного показателя на 99%. Кроме того, по заявлению застройщиков, в декабре текущего года предъявлены ко вводу в эксплуатацию около 20 многоквартирных домов общей площадью более 200 тысяч кв. м. В стадии строительства находятся 493 жилых дома общей площадью более 4,5 млн кв. м. Всего в городе осуществляют строительство 212 застройщиков.

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство новостройки недвижимость ипотека


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