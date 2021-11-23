Роскомнадзор опубликовал список компаний, которые должны открыть офисы в России — в него вошли Apple и Google

1 июля был принят закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Российской Федерации» (Федеральный закон № 236-ФЗ), согласно которому иностранные интернет-компании с суточной аудиторией свыше 500 тыс. пользователей должны будут открыть свои уполномоченные представительства на территории РФ.

Перечень таких компаний опубликован на официальном сайте Роскомнадзора, в него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами.

Кроме открытия филиала, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своём сайте форму для обращений жителей России и местных организаций. Также они должны установить на сайте счётчик посещаемости и удалять информацию, нарушающую российское законодательство, отмечает регулятор.

Если компании не выполнят требования, им грозит исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу, приём платежей, сбор и передачу личных данных. Кроме того, их могут частично или полностью заблокировать.

В пресс-службе Viber уже сообщили РБК, что понимают важность подобных инициатив и «будут действовать в соответствии с законодательством».