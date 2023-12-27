Арендовать снегоходы разрешат с обычными водительскими правами

Закон, разрешающий владельцам прав категории «B» (легковые автомобили) управлять арендными мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами, подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, право на управление арендованными самоходными машинами можно будет подтвердить правами категории «С» (средние и тяжелые грузовики, а также укомплектованные прицепами) и «D» (автобусы).

При этом правила заключения и исполнения возмездных договоров, предусматривающих временную передачу гражданину в управление таких самоходных машин, определит правительство России.

Вместе с тем, право на управление самоходными машинами категории «А1» подтвердят водительские права категорий «A» и «B1».

Ранее редакция сообщала, что Путин отменил двойное взимание НДС при перепродаже машин и мотоциклов.