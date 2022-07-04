Арестованный на прошлой неделе новосибирский ученый скончался

Новосибирский ученый, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета, задержанный ФСБ по подозрению в госизмене, Дмитрий Колкер умер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Напомним, постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30 июня в отношении заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Об этом сообщала пресс-служба суда. Постановление не вступило в силу.

Дмитрий Колкер также работал в Институте лазерной физики, где курировал направление, связанное с проектированием лазерных систем.

Родственники ученого сообщили в соцсетях, что он был задержан в больнице, куда его госпитализировали из-за ухудшения состояния. У него была диагностирована четвертая стадия рака поджелудочной железы.

Как сообщал Интерфакс со ссылкой на сына ученого — Максима Колкера, причиной возбуждения уголовного дела стали лекции, прочитанные в Китае на международной конференции, которые были заверены сотрудником ФСБ на предмет отсутствия гостайны.

Также, по его данным, ученый был вывезен из Новосибирска в Москву самолетом.

По ст. 275 УК (госизмена) ему грозило до 20 лет лишения свободы.

На выходных Максим Колкер опубликовал в соцсетях телеграмму о смерти отца.