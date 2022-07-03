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Самокатный бизнес в Новосибирске зарывается в иски

  • 03/07/2022, 14:19
Автор:
новости Новосибирска
Мэрия расширяет список ограничений для кикшеринга.

На минувшей неделе кикшеринговая компания ООО «ВУШ» за один день подала к мэрии Новосибирска сразу три иска: о признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности (ст.208 АПК РФ). Детали исков не уточняются.

Напомним, мэрия Новосибирска в начале июня также обратилась в суд к операторам самокатного бизнеса, работающим в городе, — компаниям «ВУШ» и ООО «Юрентбайк» о запрете размещения на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, пунктов выдачи и приема электросамокатов (парковочных мест) без разрешений на парковку.

Одновременно мэрия подала заявление запретить «ВУШ» и «Юрентбайк» до вступления решения суда в законную силу размещать без соответствующего разрешения парковочные места электросамокатов ближе 5 метров к пешеходным мостам, ближе 15 метров к входам на станции метрополитена. Заявление о принятии мер по обеспечению иска судом удовлетворено. 23 июня мэрия снова обратилась в суд с требованием запретить размещение без разрешения парковок электросамокатов ближе 5 метров к подземным переходам для осуществления их надлежащего содержания и обеспечения пожарной безопасности. Суд его удовлетворил.

Кроме того, суд установил неустойку в размере 100 000 рублей за неисполнение судебного акта.

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Напомним, противодействие мэрии и представителей самокатного бизнеса началось весной 2022 года после того, как муниципалитет потребовал заключать договоры на аренду парковочных мест для самокатов.    Однако, впоследствии выяснилось, что госструктуры не смогли быстро отладить механизм согласования поступающих от предпринимателей заявлений на парковки. В середине мая власти начали изымать самокаты, припаркованные в несогласованных местах.  Это привело к возникновению конфликтных ситуаций.

 

Ранее редакция сообщала, что для контроля ситуации с самокатным бизнесом в Новосибирске создана рабочая группа. 

Фото редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт Город

Регионы: Новосибирск

Теги : самокаты город власть бизнес


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