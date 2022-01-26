Дмитрий Ивантер переизбран председателем совета НП «Лизинговый союз» при ТПП РФ

Дмитрий Ивантер уже четвертый год подряд избирается на этот пост. Он активно участвует в совершенствовании нормативно-правовой базы отрасли и последовательно защищает ее интересы в публичном пространстве, подчеркивая важность лизинга для экономики страны.

Подкомитет ТПП РФ по лизингу и его базовая организация НП «Лизинговый союз» — это первое в России профессиональное объединение лизингодателей, представляющее интересы отрасли на государственном уровне. ВТБ Лизинг вошел в состав организации в январе 2019 года, тогда же Дмитрий Ивантер впервые был избран на пост председателя совета партнерства. Сейчас в состав подкомитета и партнерства входят свыше 30 лизинговых компаний. На годовом собрании «Лизингового союза» 25 января был выбран новый состав совета, подведены итоги работы в 2021 г. и утверждены планы на 2022 г.