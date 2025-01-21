Аромаингаляторы с маркетплейсов признаны опасными для здоровья

Об опасности аромаингаляторов для носа в Роспотребнадзоре заявили еще в декабре 2024 года. Тогда прошли масштабные проверки на всех российских маркетплейсах, в ходе которых специалисты федеральной службы и обнаружили вещества, способные нанести вред здоровью человека.

В ведомстве уточнили, что продаются сомнительные аромаигнагяторы в категории медицинских приборов, способных избавить человека от насморка, головной боли, укачивания, сонливости, усталости и стресса, а также неприятных запахов. Везде указывается, что произведено изделие в Китае. К таким ингаляторам прилагаются незаконные декларации по их безопасности. Нередко уточняющая информация в сопроводительных документах и вовсе отсутствует.

В результате исследования образцов аромаингаляторов в их составе были выявлены толуол, изомеры ксилола, диэтилфталат, не указанные на упаковке. Все эти вещества входят в 3-й класс опасности и обладают раздражающим действием на центральную и периферическую нервную систему, дыхательную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, морфологический состав периферической крови.

После выявленных нарушений Роспотребнадзор приостановил действие декларации на аромаингаляторы и потребовали от маркетплейсов заблокировать такие позиции в разделах, связанных с медициной.

Добавим, что аромаингаляторами увлекаются в основном подростки. Среди молодежи курить сигареты сейчас не модно, а вот затягиваться вейпом нынче в тренде. И это несмотря на то, что в Новосибирске периодически фиксируются случае отравления вейпами. Так, в школе села Раздольное двоих ребят 12 и 15 лет госпитализировали после того, как они покурили в туалете.

Ранее редакция сообщала о том, что Wildberries планирует снять с витрины ароматические ингаляторы.