В два раза планируют увеличить турпоток в Маслянино за счет новых инвестпроектов

До 2030 года на территории Маслянинского района планируется реализовать ряд инвестиционных проектов. Речь идет о создании парка отдыха и спорта «Скакуша» на территории Берёзовского сельсовета, развитии территории экопарка «Хомутина» и горнолыжного курорта «Юрманка», создании кемпингов вдоль рек Бердь и Суенга, открытии новых маршрутов, экологических троп и т.д. Эти проекты вписаны в мастер-план развития туристического потенциала района, пояснил во время встречи с полпредом президента по Сибирскому федеральному округу Анатолием Серышевым глава Маслянинского округа Вячеслав Ярманов.

Он подчеркнул, что за счет реализации данных проектов на территории округа планируется создать региональную туристско-рекреационную зону ускоренного развития и увеличить турпоток до 85 тысяч гостей. По данным Центра развития туризма Маслянинского района, в 2024 году туристический поток составил 41 450 человек (+65% за год).

В настоящее время в округе идет активное строительство объектов индустрии гостеприимства для приема туристов. В частности, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в селе Чупино на территории площадью 40 гектаров возводится курорт-отель ООО «Форест Кэмп». Инвестор планирует построить 51 модульный домик, ресторан, русскую баню, озеро для ловли рыбы и купания. Завершить реализацию проекта планируется в 2025 году, сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

В самом Маслянино строится экоотель «На озере», где будет 40 домиков, ресторан, спа-бани, зоны для занятия спортом. Первая очередь проекта начнет работать в 2025 году, на полную мощность он заработает в 2026.

Кроме того, в округе на территории эко-парка «Хомутина» уже введен в эксплуатацию детский оздоровительный лагерь сезонного типа «Цивилизация». Здесь создано 24 модульных домика, санитарные зоны, душевые и столовая, закуплен спортивный инвентарь, построена автомобильная дорога. Предлагается использовать этот лагерь для проведения региональных и окружных молодёжных форумов и фестивалей, уточнили в полпредстве.

Вячеслав Ярманов напомнил, что Маслянино вошёл в число участников программы опорных населенных пунктов в рамках Стратегии пространственного развития России до 2030 года. В план долгосрочного развития включены 90 мероприятий.

Ранее редакция сообщала о том, что конно-спортивный манеж для всероссийских соревнований построят в Маслянино.