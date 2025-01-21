Нигерийца, попросившего убежище в России, депортируют из Новосибирска

В Новосибирске проходит процесс депортации уроженца Нигерии Оджо Кристофера Итопа на родину. Как сообщают «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте», иностранец проживает в России с 2021 года.
Однако в 2023 году его разрешение на временное проживание было аннулировано, о чём он был уведомлен. Несмотря на это, нигериец не спешил возвращаться, и поэтому правоохранительные органы приняли решение о его принудительной депортации.
Защита иностранца не согласилась с таким решением, аргументировав это тем, что мужчина подал заявление о предоставлении ему временного убежища в России.
— Принято решение о депортации, решение не отменено, он подлежит содержанию в специальном учреждении до исполнения решения о депортации в силу прямого указания в законе, вне зависимости от желания и возможности Итопа О.К. самостоятельно выехать из Российской Федерации, — сообщили служители Фемиды.
Нигериец должен в течение трех месяцев вернуться в свою страну.
Решение не вступило в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область въехало более 400 тысяч иностранцев в 2024 году. В регионе выдано около 700 разрешений на временное проживание в России.
Источник фото: Freepik / Автор — Racool_studio
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru