Нигерийца, попросившего убежище в России, депортируют из Новосибирска

В Новосибирске проходит процесс депортации уроженца Нигерии Оджо Кристофера Итопа на родину. Как сообщают «Суды общей юрисдикции НСО» во «ВКонтакте», иностранец проживает в России с 2021 года.

Однако в 2023 году его разрешение на временное проживание было аннулировано, о чём он был уведомлен. Несмотря на это, нигериец не спешил возвращаться, и поэтому правоохранительные органы приняли решение о его принудительной депортации.

Защита иностранца не согласилась с таким решением, аргументировав это тем, что мужчина подал заявление о предоставлении ему временного убежища в России.

— Принято решение о депортации, решение не отменено, он подлежит содержанию в специальном учреждении до исполнения решения о депортации в силу прямого указания в законе, вне зависимости от желания и возможности Итопа О.К. самостоятельно выехать из Российской Федерации, — сообщили служители Фемиды.

Нигериец должен в течение трех месяцев вернуться в свою страну.

Решение не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирскую область въехало более 400 тысяч иностранцев в 2024 году. В регионе выдано около 700 разрешений на временное проживание в России.