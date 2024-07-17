Подозреваемого в сексуальных домогательствах к детям задержали в Новосибирске

В Новосибирске задержали подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности детей. В розыск 45-летний извращенец попал после того, как заманил двух мальчиков в квартиру в поселке Садовый Новосибирского района 14 июля и совершил перед ними непотребства.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

— Фигурант по делу задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено ходатайство в суд об избрании в отношении мужчины меры пресечения, — сообщили в региональном СК.

Следователи проводят комплекс действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне «Плющихинский» в Новосибирске завелся сексуальный маньяк, который караулит маленьких девочек. Он пугает их отсутствием трусов, высовываясь из кустов. Предупреждения об извращенце активно распространились в социальных сетях и чатах микрорайона.