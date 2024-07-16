Золотые медали в подводном спорте и слаломе завоевали спортсменки из Новосибирска

Две спортсменки из Новосибирска взяли золотые медали в подводном спорте и слаломе.

Елизавета Купрессова завоевала золото Чемпионата мира по подводному спорту.

— Соревнования проходят в Белграде, спортсменка победила на дистанции 400 метров (плавание в ластах), — отмечается в сообщении мэрии Новосибирска.

К успеху она пришла вместе с заслуженным тренером России Анастасией Глухих.

Также порадовала жителей столицы Сибири Полина Якуба, которая стала первой слаломисткой из Новосибирска, выигравшей золото на первенствах России.

Она участвовала в классе каноэ-одиночка среди девушек до 17 лет.

— Соревнования проходят в рабочем поселке Богородское Московской области на первом в стране искусственном канале для гребного слалома, — сообщает администрация города.

Победу она взяла вместе с тренером — Светланой Третьяковой.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прошла первая Спартакиада для участников боевых действий.