Золотые медали в подводном спорте и слаломе завоевали спортсменки из Новосибирска

Две спортсменки из Новосибирска взяли золотые медали в подводном спорте и слаломе.
Елизавета Купрессова завоевала золото Чемпионата мира по подводному спорту.
— Соревнования проходят в Белграде, спортсменка победила на дистанции 400 метров (плавание в ластах), — отмечается в сообщении мэрии Новосибирска.
К успеху она пришла вместе с заслуженным тренером России Анастасией Глухих.
Также порадовала жителей столицы Сибири Полина Якуба, которая стала первой слаломисткой из Новосибирска, выигравшей золото на первенствах России.
Она участвовала в классе каноэ-одиночка среди девушек до 17 лет.
— Соревнования проходят в рабочем поселке Богородское Московской области на первом в стране искусственном канале для гребного слалома, — сообщает администрация города.
Победу она взяла вместе с тренером — Светланой Третьяковой.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прошла первая Спартакиада для участников боевых действий.
Источник фото: Мэрия Новосибирска
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru