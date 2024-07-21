Асфальт на семи улицах отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке

Жители новосибирского Академгородка очень рады, что к ним в этом году заглянет глава правительства Михаил Мишустин. Перед его приездом в микрорайне начали активно ремонтировать дороги. Работы ведутся в усиленном режиме.
― За короткий срок в Академгородке были отремонтированы семь улиц: проспекты Лаврентьева и Коптюга, Университетский проспект, улицы Ильича, Пирогова, Николаева и Инженерная, ― сообщает издание «Академ-инфо».
Особенно чиновники уделяют много внимания дорогам, которые ведут к технопарку.
Напомним, что приезд Михаила Мишустина должен состоятся на на следующей неделе. Премьер-министр проверит стройку нового кампуса НГУ и посетит научные институты.
Автор фото Эдуард Муратов.
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