Асфальт на семи улицах отремонтировали к приезду Мишустина в Академгородке

Жители новосибирского Академгородка очень рады, что к ним в этом году заглянет глава правительства Михаил Мишустин. Перед его приездом в микрорайне начали активно ремонтировать дороги. Работы ведутся в усиленном режиме.

― За короткий срок в Академгородке были отремонтированы семь улиц: проспекты Лаврентьева и Коптюга, Университетский проспект, улицы Ильича, Пирогова, Николаева и Инженерная, ― сообщает издание «Академ-инфо».

Особенно чиновники уделяют много внимания дорогам, которые ведут к технопарку.

Напомним, что приезд Михаила Мишустина должен состоятся на на следующей неделе. Премьер-министр проверит стройку нового кампуса НГУ и посетит научные институты.