Цыганка с детьми угнала железного коня в подъезде дома в Новосибирске

Жители улицы Заречная жалуются на пропажу личных вещей и имущества, которое они оставляют в подъездах своих домов.

Так, на днях в доме по улице Заречная, 8 камера видеонаблюдения зафиксировала угон велосипеда. В кадре молодая цыганка с двумя детьми осматривает площадку, а затем нагло укатывает транспортное средство.

Потерпевшие опубликовали видеоролик в социальных сетях и предупредили жителей о воришках. В комментариях люди предлагали семье написать заявление в полицию, но ситуация быстро разрешилась.

― Один из соседей узнал на видео похитителей. Это были цыгане, которые часто встречаются во дворах. Он провел с ними профилактическую беседу и на следующий день велосипед вернули на место, ― рассказали Infopro54 местные жители.

Говорят, что люди часто отбирают у цыган ворованное и потом размещают объявления в пабликах, чтобы хозяева могли забрать свое имущество.

Многих возмущает такое соседство с табором, но выселить этих неблагонадежных граждан шансов никаких нет. Поэтому в чатах часто появляются тревожные сигналы.

― А у нас самокат украли. ― Добрый день, по поводу велосипеда обратитесь Марию-ра по адресу Первомайская 236/1 . У нас стоит велосипед который отобрали у цыган. Возможно, это ваш. ― Цыгане ходят табором своим по помойкам, подъездам, автобусам. Сметают всё с помоек и с подъездов. В автобусах создают движуху в виде скандала, в это время одна из них пытается по сумкам шманать. ― Ждем реакцию органов.

Ранее редакция рассказывала, как цыгане обманули школьника, проникли к нему в квартиру и украли золото и деньги.