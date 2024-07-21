Спасатели рекомендуют новосибирцам не купаться в грозу

В интернете можно найти массу снимков, где люди купаются в грозу и позируют на фоне сверкающей молнии. Многие знают, что эти развлечения очень опасны для жизни, но продолжают рисковать ради лайков в социальных сетях.
― Купание в грозу – это крайне опасное занятие, и мы настоятельно не рекомендуем заниматься им. Во время грозы молния может ударить в воду, и так как вода является отличным проводником электричества, риск получить серьезные травмы или даже погибнуть значительно увеличивается, ― рассказали новосибирцам спасатели МАСС.
Кроме того, во время грозы чаще всего поднимается сильный ветер, который создает волны и течения. Температура воздуха может за минуты измениться и возникает высокая вероятность переохлаждения, особенно если в это время находиться в воде.
Специалисты рекомендуют не пренебрегать правилами безопасности ценить свою жизнь.
Источник фото: freepik.com/vecstock
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