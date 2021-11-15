Аспирантка НЭТИ разработала солнечные коллекторы для экологичного отопления домов и квартир

Аспирантка НГТУ НЭТИ, основательница проекта «Наше солнце», участник Школы коммерциализации технологий НГТУ Валентина Хорева разработала солнечный коллектор для горячего водоснабжения и отопления домов с помощью солнечной энергии.

— Солнечный коллектор — это устройство, которое нагревает воду и дает отопление за счет солнца. Это не основной источник тепла, а ресурсосберегающий, — рассказала Валентина Хорева.

Коллектор может на 100% заменить газовое или печное оборудование при достаточной площади теплоприемника. Как рассказала разработчик, для отопления дома в 100 м² площадь коллектора должна составлять 2—8 м² в зависимости от количества жильцов.

По словам Валентины Хоревой, разрабатываемый в НГТУ НЭТИ солнечный коллектор будет значительно дешевле зарубежных аналогов, но при этом не менее эффективный. Еще один плюс проекта «Наше солнце» заключается в ремонтопригодности. Любой пользователь солнечного коллектора сможет самостоятельно отремонтировать установку. Это также позволяет повысить экологичность.

— Сейчас установить коллектор — очень дорогое удовольствие, но мы разрабатываем устройства, которые и дешевые, и эффективные. Оптимальное сочетание технологии и материалов и оптимальная цена. Плюс нашей разработки именно в удешевлении и повышении эффективности солнечного коллектора. С весны 2021 года принимаем активное участие в Школе коммерциализации технологий НГТУ, разрабатываем стратегию развития проекта, в том числе инвестиционный план, встречаемся с потенциальными партнерами, а также подали заявку на грант «СТАРТ, — добавила Валентина Хорева.

Обратную связь по проекту уже дали представители профильных компаний, фондов поддержки: Газпромнефть, НМЛК, Красцветмет, Фонд «Сколково», Северсталь, Севергрупп, Кировский завод, Росатом, PwC в России, ООО «Инженерный центр ГИПАР» и эксперты Бизнес-ускорителя А:СТАРТ.