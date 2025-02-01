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Астрофизики НГУ рассказали об основных астрономических событиях февраля

  • 01/02/2025, 09:30
Автор: Артем Рязанов
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Солнечная активность по-прежнему будет на высоком уровне

Февраль 2025 года обещает быть насыщенным интересными астрономическими событиями. Самым значительным из них станет уровень солнечной активности, который остается на высоком уровне.

На поверхности Солнца в данный момент наблюдается семь групп солнечных пятен. В этих активных областях усиливается электромагнитная активность, что может привести к выбросам потоков заряженных частиц, способных дестабилизировать ситуацию вокруг нашей планеты.

Кроме того, как сообщает SpaceWeatherLive, в магнитном поле вокруг Солнца образовалась корональная дыра — область с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из таких областей поток солнечного ветра ускоряется, и ионизованные частицы, достигая магнитосферы Земли, с большей силой ударяют по ней, что приводит к усилению геомагнитной активности. Эта новая дыра находится сейчас в прямой проекции к Земле, поэтому она может достичь нашей планеты быстрее и оказать негативное влияние.

Если использовать плотные чёрные специализированные фильтры или сильно закопчённое стекло, можно рассмотреть 7 групп пятен на поверхности Солнца.

Из вечерних астрономических событий стоит упомянуть следующие:

— До 28 февраля продолжается Большой «парад» — выстраивание планет. И 28 февраля при наступлении темного времени можно будет увидеть сразу семь планет. В этот день пять из них — Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс — будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или видоискатель от любого любительского телескопа. Важно отметить, что Меркурий станет видимым только с середины февраля, — говорится в сообщении НГУ.

Чтобы полюбоваться этим парадом планет в нашем Северном полушарии, стоит обратить внимание на небо над южным горизонтом. Первой, сверху, будет легко различимая желтовато-красная планета Марс. Далее следуют Юпитер и Уран, а ниже по линии можно увидеть Венеру. Под Венерой расположились Нептун и Меркурий, а совсем близко к горизонту можно увидеть Сатурн. Даже с помощью любительского телескопа на этом небесном теле можно разглядеть его кольца.

Из метеорных потоков февраля стоит выделить Альфа-Центавриды. Хотя их интенсивность и уступает известным метеорным потокам августа или ноября, составляя всего 6 метеоров в час, этот поток все равно может быть интересным для наблюдения. Особенно учитывая, что пик активности придётся на 8-9 февраля, когда Луна будет находиться близко к фазе полнолуния и будет освещать всё небо. Однако стоит отметить, что этот поток наблюдается в основном в Южном полушарии, а не в нашем Северном.

В феврале на небе также можно увидеть яркие созвездия: Орион (альфа Бетельгейзе), Большой Пес (альфа Сириус), Малый Пес, Заяц, Единорог, Телец, Близнецы и Возничий.

Наиболее интересные явления февраля 2025 года — это покрытия:

1       февраля — покрытие Сатурна Луной.

6 февраля — покрытие звездного скопления Плеяды Луной.

В ночь с 9 на 10 февраля будет покрытие Луной Марса. Начало в 3:03, окончание в 3:58. Сам Марс еще довольно яркий — 0,8 величины.

17 февраля — покрытие Спики (самой яркой звезды в созвездии Девы) Луной.

21 февраля — покрытие Антареса Луной.

22 февраля — покрытие Нептуна Луной.

В течение всего февраля рядом с Луной, которая вращается вокруг Земли, будут находиться другие небесные тела, продолжая свой путь по своим орбитам.

5 февраля Луна окажется совсем рядом с Ураном, 6 февраля — с Плеядами, а 17 февраля — со звездой Спика, которая принадлежит созвездию Девы.

Благодаря этому в феврале даже без специальных знаний о звёздном небе можно увидеть множество интересных объектов Солнечной системы и знакомых созвездий. Для этого достаточно наблюдать за Луной и теми небесными телами, которые будут находиться рядом с ней или даже проходить за её диском. Такие явления называются «покрытием» Луной.

Ранее редакция сообщала о том, что над Новосибирском можно увидеть вечерний парад планет. А также сближение планет с Луной.

Источник фото: freepik.com, автор-freepik

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Рубрики : Общество Наука

Регионы: Новосибирская область

Теги : солнечная активность Парад астрономия


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