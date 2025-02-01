Астрофизики НГУ рассказали об основных астрономических событиях февраля

Февраль 2025 года обещает быть насыщенным интересными астрономическими событиями. Самым значительным из них станет уровень солнечной активности, который остается на высоком уровне.

На поверхности Солнца в данный момент наблюдается семь групп солнечных пятен. В этих активных областях усиливается электромагнитная активность, что может привести к выбросам потоков заряженных частиц, способных дестабилизировать ситуацию вокруг нашей планеты.

Кроме того, как сообщает SpaceWeatherLive, в магнитном поле вокруг Солнца образовалась корональная дыра — область с пониженной плотностью и температурой плазмы. Из таких областей поток солнечного ветра ускоряется, и ионизованные частицы, достигая магнитосферы Земли, с большей силой ударяют по ней, что приводит к усилению геомагнитной активности. Эта новая дыра находится сейчас в прямой проекции к Земле, поэтому она может достичь нашей планеты быстрее и оказать негативное влияние.

Если использовать плотные чёрные специализированные фильтры или сильно закопчённое стекло, можно рассмотреть 7 групп пятен на поверхности Солнца.

Из вечерних астрономических событий стоит упомянуть следующие:

— До 28 февраля продолжается Большой «парад» — выстраивание планет. И 28 февраля при наступлении темного времени можно будет увидеть сразу семь планет. В этот день пять из них — Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс — будут видны невооруженным глазом, а для наблюдения Урана и Нептуна понадобится бинокль или видоискатель от любого любительского телескопа. Важно отметить, что Меркурий станет видимым только с середины февраля, — говорится в сообщении НГУ.

Чтобы полюбоваться этим парадом планет в нашем Северном полушарии, стоит обратить внимание на небо над южным горизонтом. Первой, сверху, будет легко различимая желтовато-красная планета Марс. Далее следуют Юпитер и Уран, а ниже по линии можно увидеть Венеру. Под Венерой расположились Нептун и Меркурий, а совсем близко к горизонту можно увидеть Сатурн. Даже с помощью любительского телескопа на этом небесном теле можно разглядеть его кольца.

Из метеорных потоков февраля стоит выделить Альфа-Центавриды. Хотя их интенсивность и уступает известным метеорным потокам августа или ноября, составляя всего 6 метеоров в час, этот поток все равно может быть интересным для наблюдения. Особенно учитывая, что пик активности придётся на 8-9 февраля, когда Луна будет находиться близко к фазе полнолуния и будет освещать всё небо. Однако стоит отметить, что этот поток наблюдается в основном в Южном полушарии, а не в нашем Северном.

В феврале на небе также можно увидеть яркие созвездия: Орион (альфа Бетельгейзе), Большой Пес (альфа Сириус), Малый Пес, Заяц, Единорог, Телец, Близнецы и Возничий.

Наиболее интересные явления февраля 2025 года — это покрытия:

1 февраля — покрытие Сатурна Луной.

6 февраля — покрытие звездного скопления Плеяды Луной.

В ночь с 9 на 10 февраля будет покрытие Луной Марса. Начало в 3:03, окончание в 3:58. Сам Марс еще довольно яркий — 0,8 величины.

17 февраля — покрытие Спики (самой яркой звезды в созвездии Девы) Луной.

21 февраля — покрытие Антареса Луной.

22 февраля — покрытие Нептуна Луной.

В течение всего февраля рядом с Луной, которая вращается вокруг Земли, будут находиться другие небесные тела, продолжая свой путь по своим орбитам.

5 февраля Луна окажется совсем рядом с Ураном, 6 февраля — с Плеядами, а 17 февраля — со звездой Спика, которая принадлежит созвездию Девы.

Благодаря этому в феврале даже без специальных знаний о звёздном небе можно увидеть множество интересных объектов Солнечной системы и знакомых созвездий. Для этого достаточно наблюдать за Луной и теми небесными телами, которые будут находиться рядом с ней или даже проходить за её диском. Такие явления называются «покрытием» Луной.

Ранее редакция сообщала о том, что над Новосибирском можно увидеть вечерний парад планет. А также сближение планет с Луной.