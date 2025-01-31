Компания новосибирского депутата Джулая вышла на конкурсное производство

Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 30 января 2025 года компания «Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» вышла на конкурсное производство. Информация об этом размещена на сайте суда.

Напомним, иск о признании застройщика банкротом поступил от мэрии Новосибирска в сентябре 2023 года. Долг компании по аренде земельного участка на улице Выборной, составил почти 22.8 млн рублей. Из них 19,27 млн — основной долг, 3,5 млн — неустойка. На этом участке компания планировала построить строительство спортивно-технического развлекательного комплекса

Через год, в сентябре 2024 года, суд удовлетворил требования администрации города и в отношении компании была введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утверждена Татьяна Горбачева, которая ходатайствовала о признании застройщика банкротом и открытии конкурсного производства.

ООО «СРЦ «Сибирское кольцо» попыталось взыскать с мэрии затраты на строительство автодрома. Сначала компания указала сумму в 48,4 млн рублей, позже увеличив «сумму необоснованного обогащения» до 580 млн рублей. Арбитражный суд в иске отказал. 27 января общество подало в суд апелляционную жалобу. Она еще не принята к рассмотрению.

Стоит отметить, что в ноябре 2024 года еще одна компания депутата горсовета Алексея Джулая — ООО «Дискус-Инвест» — подала заявление на самобанкротство. Согласно картотеке Арбитражного суда, оно до сих пор оставлено без движения.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО Спортивно-развлекательный центр «Сибирское кольцо» создано в 2010 году в Новосибирске. Уставной капитал — 10 тысяч рублей. Генеральным директором и одним из собственников (50%) является депутат горсовета Новосибирска, собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. По 25% в компании принадлежат Александру и Сергею Квашниным. Последние данные о финансовой деятельности приведены за 2022 год. Тогда чистый убыток компании составил 6,86 млн рублей (-11 524%).

Ранее редакция сообщала, что долги по аренде земли в Новосибирске снизились на 700 млн рублей. За год долг сократился на 23%.