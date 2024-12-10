Над Новосибирском можно увидеть вечерний парад планет

В небе над Новосибирском в декабре можно увидеть так называемый вечерний парад планет. При этом астрономическом явлении большую часть планет Солнечной системы можно наблюдать примерно в одно и то же время, после захода Солнца.

Как отмечают в НГТУ, у Марса восход чуть попозже, примерно в половине девятого вечера.

Также, как отмечают ученые университета, сибиряки смогут посмотреть на сближение планет с Луной.

— 5 декабря серпик Луны «встретился» с Венерой, 8 декабря половина Луны «сблизилась» с Сатурном. 9 декабря Луна на время «покрыла» Нептун, 14 декабря почти полная Луна сблизится с Ураном, 15 декабря произойдет сближение с Юпитером, 18 декабря, когда Луна чуть убавится, она сблизиться с Марсом, а 29 декабря серпик Луны сблизится и простится с Меркурием, — рассказывает Альфия Нестеренко, заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом Физического факультета НГУ.

Кроме того, с середины декабря по утрам на юго-восточном горизонте, в созвездии Скорпиона, можно увидеть Меркурий. Венеру же можно наблюдать по вечерам, там, где заходит Солнце. Красноватую мигающую планету Марс можно увидеть как ночью, так и утром.

Чтобы определить местонахождение созвездий и планет, можно использовать различные приложения. Однако для наблюдения за ними необходимо ясное небо. Лучшие условия видимости создаются при холодной погоде, но все же лучше выбирать неосвещенные места для наблюдений.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофизики НГУ поделились фотографиями северного сияния. Фото были сделаны в Томской области.