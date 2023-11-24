Штормовое предупреждение объявили на выходные дорожники Новосибирской области

С 24 по 26 ноября по Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областях ожидается ухудшение погодных условий. В столице Сибири возможны порывы ветра до 16 м/с. Об этом сообщает пресс-служба «Сибуправтодора».

— Дорожные службы переведены на усиленный режим работы, — говорится в сообщении.

В Новосибирской области днем 25 ноября ожидается перепад температурного режима от -1 до +1 градуса, а порывы ветра могут достигать до 16 м/с. Также возможен мокрый снег, местами метели. 26 ноября ветер чуть успокоится — до 13 м/с.

В других регионах ситуация не лучше. В Омской области 24 ноября вечером ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с с снегом. В Кемеровской области 25 ноября днем перепады температуры от -2 до +3 с порывами ветра до 16 м/с. В Томской области 25 ноября могут быть перепады температуры от -4 до +1◦С с ветром до 14 м/с.

Ранее редакция сообщала о том, что ураганный ветер пронесся по Новосибирской области.