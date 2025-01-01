Астролог рассказала, кому предстоит разбогатеть в январе 2025 года

Покровителем наступившего года по восточному гороскопу стала Зелёная Деревянная Змея, которая очень ценится на Востоке как мудрое, терпеливое и спокойное существо. Уже первый месяц 2025 года внесёт корректировки в жизни новосибирцев. Какими будут эти изменения, какие знаки зодиака будут жить успешно и богато в январе, рассказала астролог Лариса Богучарская.

— Начало 2025 года сулит финансовый успех Стрельцам, Весам, Водолеям и Рыбам. Ваш авторитет вырастет, а достаток начнет приумножаться. Проводите больше времени с семьёй и живите светской жизнью, так как это основные источники вашей энергии и успеха, — отметила она в беседе с Bankiros.ru.

По её словам, следить за здоровьем звезды советуют Тельцам, Ракам, Девам и Скорпионам. Если самочувствие будет в порядке, то и финансы будут расти, уверена астролог. Наиболее тщательно необходимо следить за иммунитетом —именно он под прицелом болезней и недомоганий в этом месяце.

Овнам, Львам, Скорпионам и Близнецам астролог рекомендует контролировать эмоции и дисциплинировать ум, чтобы не ввязаться в серьёзные конфликты. Ретроградный Марс будет толкать представителей этих знаков на необдуманные поступки. Поэтому нужно держать себя в руках, тогда январь для них пройдёт в спокойном режиме.

Эксперт обращает внимание на то, что не стоит расстраиваться, если данные предсказания не оправдали ожиданий.

— Астрономические объекты постоянно меняют свои положения, и уже в следующем месяце обстоятельства могут измениться. Те, кто испытывает трудности в этом месяце, могут оказаться в выигрышной позиции в будущем. С другой стороны, счастливчики нынешнего времени рискуют потерять свои достижения, как только звезды решат переставить свои ориентиры, — отмечает Лариса Богучарская.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2025 года в силу вступает множество законов и подзаконных актов, которые изменят жизнь жителей Новосибирской области.