Зарплаты новосибирских бюджетников подняли на 13,2% с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года зарплаты работников бюджетной сферы, в частности врачей, учителей, соцработников, работников культуры, ряда категорий госслужащих, с 1 января увеличили на 13,2 процента.

Также с января на 13,2 процента выросли зарплаты сотрудников МЧС, Росстандарта, Роспотребнадзора, работников лесных хозяйств.

При этом индексация не коснулась депутатов, сенаторов и судей.

Кроме этого, как следует из бюджета Соцфонда на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 года, с 1 января 2026 года зарплаты бюджетникам будут проиндексированы на 10,2 процента, а с 2027 году — на 8,3 процента.

Напомним, ранее министр образования Новосибирской области Мария Жафярова заявляла, что зарплаты учителей растут из года в год. Она отметила, что последние 5 лет в регионе действует ежегодная прибавка в размере 15-16%, благодаря чему увеличивается заработок новосибирских педагогов.

— Зарплаты реально растут. Если на конец 2023 года средняя зарплата учителей по региону составляла порядка 54 тысяч рублей, то на конец 2024 года мы ожидаем 62 тысячи, — пояснила министр.

Тогда же Жафярова отметила, что наибольшим спросом в регионе пользуются учителя начальных классов, иностранных языков, физики, и русского языка.

Ранее редакция сообщала о том, что руководитель парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письменное обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустин с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате 13-ой зарплаты перед Новым годом.