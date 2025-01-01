Единые транспортные карты перестали действовать в Новосибирске

В Новосибирской области с 1 января 2025 года сменился транспортный оператор. Использовавшиеся ранее для оплаты проезда без льгот единые транспортные карты (ЕТК) с сегодняшнего дня перестали действовать. Остаток средств на картах можно вернуть, подав заявление в «Пассажиртрансснаб» — деньги вернут в течение трёх рабочих дней.

На смену ЕТК пришла карта «Тройка». Баланс можно пополнить через банкоматы и мобильные приложения Сбербанка, а также в приложении «Моя тройка». Новая карта будет интегрирована с картой жителя региона, что сохранит преимущества старой ЕТК.

Социальные карты продолжат действовать без замены. Баланс будет автоматически перенесён, а пополнение станет доступно также через Сбербанк.

Для пополнения счета транспортной карты не требуется быть клиентом определённого банка. Средства вносятся по номеру транспортной карты.

Карты студентов и школьников останутся действительными, но остаток на счёте можно было использовать только до конца года.

Ранее редакция сообщала о том, что с 23 декабря проезд в Новосибирске можно будет оплатить картой жителя. В цифровой профиль новосибирцев добавляют транспортные услуги.