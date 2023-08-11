Движение автотранспорта на пл. Труда в Новосибирске изменится с 14 августа

С 14 августа в Новосибирске будет действовать новая схема проезда на площади Труда. Продлится она до окончания строительства мостового перехода через Обь в створе улицы Ипподромской.

— По левой стороне площади Труда движение будет ограничено от улицы Широкой до Ватутина со стороны ул. Станиславского. Чтобы заехать на площадь Труда со стороны улицы Троллейной нужно будет развернуться на перекрестке улиц Станиславского и Котовского, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Ранее мы сообщали об изменениях в графике движения троллейбусов 12 и 13 августа на площади Энергетиков.