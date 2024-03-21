«Атакуют по ночам»: на массовый взлом электронной почты жалуются жители Новосибирска

Жители Новосибирска рассказали о массовых попытках взломать их электронную почту на Mail.ru. Пользователям приходят сообщения одного содержания: «Мы получили запрос на отправку разового кода для вашей учетной записи Майкрософт. Ваш разовый код хххххх. Возможно, кто-то ввел ваш адрес электронной почты по ошибке».

Сибиряки отмечают, что атаки происходят в ночное время.

— Вторую ночь подряд кто-то пытается взломать мой аккаунт. Сообщения от администратора приходят около 1:50, когда в Новосибирске глубокая ночь. В первый раз решила, что просто ошибка какая-то, но на следующую ночь все повторилось, — рассказал читатель Infopro54 Виктор.

Мужчина недоумевает, кому понадобилась его переписка или личные данные, так как не является публичным человеком и не занимает высокие посты.

— Я работаю тренером в одном из спортивных клубов Новосибирска. Электронный ящик использую редко и никакой компрометирующей информации в моих переписках нет, — добавил собеседник.

Об аналогичном случае рассказала еще одна читательница Infopro54 Наталья С. Женщина отметила, что единичные попытки взлома ее электронного ящика на Mail.ru бывали и ранее. Но после 18 марта 2024 года они стали практически ежедневными.

— Регулярно стала получать сообщения о взломе. Что они хотят там увидеть — непонятно. Там только личная переписка, никаких файлов, или фото нет. Раньше не обращала внимание, а теперь прям стало напрягать. Неприятно это все, — поделилась собеседница.

Сибирячка пояснила, что на атаку электронного ящика пожаловался ее коллега.

— Он с юмором отнесся к этому, предположил, что за нами следят украинцы, — добавила добавила Наталья.

Впрочем, в компании Mail.ru редакции Infopro54 пояснили, что данная проблема в принципе не связана с почтовыми сервисами:

— Это попытки взлома учетной записи Майкрософт. Данные попытки взлома вообще не имеют никакого отношения к почтовым сервисам. Эти письма приходят пользователям Майкрософт.

Ранее редакция сообщала о пенсионерке, которую поймали на взломе почтовых ящиков в многоэтажке Новосибирска. Женщина-хулиганка попала в объективы камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома.