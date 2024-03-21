Рейсы Новосибирск – Мьянма заполнены на 20%

Эксклюзивный для Новосибирской области рейс оказался невостребован. Как отметил директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталий Наумов, он летает уже шесть месяцев, но не пользуется спросом.

— Это прорывной и уникальный рейс, который не имеет аналогов. Но несмотря на это с сентября по февраль 2024 года им воспользовались всего 1790 человек. На старте загрузка борта А-319 составляла 8 человек, в январе 2024-го — 26, то есть менее 20%, — сообщил Наумов.

Он также прокомментировал возможные причины такого низкого спроса на рейс.

— За 30 лет работы на туристском рынке это беспрецедентный случай, когда рейс поставили без предварительной проработки, без рекламной кампании среди клиентов, турагентств. Был только вызывающий вопросы инфотур в конце осени, и все. Мы видим результат этой работы, — констатировал эксперт.

Тем не менее перевозчик настроен откатать программу до конца. Также, по словам Виталия Наумова, у него есть планы продлить ее летом 2024 года. Наумов отметил, что турфирмам Новосибирска это направление интересно, они хотели бы сформировать на его основе продукт.

Напомним, 5 сентября 2023 года Новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс из Мьянмы после 30-летнего перерыва. Как сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области, рейсы будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International в два города Мьянмы: в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае. Прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.

Ранее редакция сообщала о том, что рейс в Мьянму эксперты назвали одним из перспективных для зарубежного отдыха новосибирцев.