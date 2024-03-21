Бастрыкин пригласил на личный прием новосибирцев, которые жалуются на мигрантов

Скандальная история с очередным мигрантом-хулиганом, которая разлетелась по социальным сетям вновь подняла в Новосибирске волну негодования. Активисты Русской народной дружины записали новое обращение к президенту с просьбой обратить внимание на Хилокский треугольник. Жители жилмассива, соседствующие с крупным продуктовым рынком, кладбищем и свалкой уже много лет бьются за свои права. Два года назад проблемой уже интересовался следственный комитет. В итоге были расселены ветхие и аварийные дома, проведены множественные рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства, а также возбуждено уголовное дело из-за опасного соседства с мусорным полигоном, еще одно уголовное дело уже направлено в суд.

От части жители Хилокской остались довольны работой следователей.

В очередном обращении активисты просят не оставлять ситуацию и вообще выселить мигрантов с жилмассива, а также снести Хилокский рынок.

― Происходит выдавливание коренного населения из мест постоянного проживания. На двух улицах осталось всего 80 семей из тех, кто жили здесь раньше. Остальные дома заняты приезжими в нашу страну людьми, которые не признают наши законы, насаждают нам свои порядки и обычаи. Единственное решение, которое возможно ― это снос всего, что там находится и полная ревизия всех мигрантов. Это наша земля! Наведите порядок! В противном случае будет очень плохо, ― заявляют на видео общественники.

В свою очередь, сами жители Хилокского треугольника, увидев обращение в социальных сетях, очень удивились.

― Прекратите путать нас с различными общественными организациями, которые не имеют к нам отношения! Уже нет сил читать и смотреть информацию, которая исковеркана настолько, что не имеет ничего общего с действительностью. Ни один человек на этом видео не является жителем улиц Хилокская и Малыгина, и ближайших улиц, ― оправдываются в своей группе в ВКонтакте люди с Хилокского жилмассива.

Но было уже поздно. Видеоролик посмотрел глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о нарушениях миграционного законодательства в Новосибирске. Также председатель захотел лично выслушать общественников и назначил им личный прием в конце марта.