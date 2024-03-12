Аудит всех молодежных мероприятий будет проведен в Новосибирской области

В Новосибирской области будет проведен аудит всех молодежных организаций.

Руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук рассказал, что будет проведен аудит всех программ, мероприятий и проектов сферы молодежной политики.

— Особые подходы будут выбраны и для работы с экономически активной молодежью. В регионе будет разработана фундаментальная концепция молодежной политики на ближайшие 5 лет, — передает слова Федорчука пресс-служба правительства Новосибирской области.

Также отмечается, что на данный момент общая сумма грантов только по линии Росмолодежи достигает 58 миллионов рублей. В планах увеличение общего привлеченного фонда минимум в два раза.

Ранее редакция сообщала о том, что масленичную неделю начали праздновать в Новосибирской области.